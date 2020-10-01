Путин бросил ультимативный вызов команде Зеленского

Команда российского президента Владимира Путина устроила новый демарш на заседании ТКГ по Донбассу и умышленно сорвала переговоры, которые закончились очередным скандалом. Кремль начал вести несанкционированную аудио и видеозапись собрания, из-за чего действующий председатель ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау была вынуждена прервать заседание в связи с нарушением российской стороной режима конфиденциальности. Более того, куратор Путина по Донбассу Борис Грызлов поставил официальному Киеву новый категоричный ультиматум, пригрозив Украине ответом боевиков ОРДЛО, если команда украинского лидера Владимира Зеленского продолжит настаивать на возвращении Донбасса на своих условиях. Чем закончились переговоры ТКГ по Донбассу, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента Украины и росСМИ.

Отмечается, что на заседании ТКГ около четырех часов продолжалось обсуждение процедурных вопросов. Дело в том, что команда Путина решила вести несанкционированную аудио и видео запись работы ТКГ — глава делегации РФ Борис Грызлов заявил о намерении в одностороннем порядке публиковать аудио и видео записи переговоров. Представительница ОБСЕ предложила сделать паузу в работе ТКГ и провести внеочередное заседание, чтобы договориться о едином для всех участников кодексе поведения и информационной политики. Ее предложение поддержала украинская делегация.

В ОПУ уточнили, что глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук в начале заседания призвал Грызлова не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины.

"Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина – независимое государство, которая не позволит диктовать ей какие бы то ни было условия! Не нужно создавать камней преткновения, а нужно двигаться вперед, сосредоточившись на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых сторонами лиц, урегулировании проблем, в решении которых заинтересованы простые люди", – сказал Кравчук, обращаясь к Грызлову.

Куратор Путина по Донбассу Грызлов, комментируя итоги переговоров ТКГ, заявил, что заседание оказалось "на грани срыва" из-за нежелания ОБСЕ и Украины вести его аудио и видео фиксацию. Он накинулся с обвинениями на ОБСЕ, обвинив посредника в переговорах "монопольно присвоить себе право решения, кто должен информировать общественность об их ходе".

Более того, Грызлов возмущен тем, что на сайте президента Украины указано, что главной целью украинской делегации, как и всего государства, является возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий.

"Это принципиально противоречит самой основе Минских соглашений. Безусловно, такая позиция юридически ничтожна, но политические последствия у нее катастрофичны. Украинская власть вынуждает представителей Донецка и Луганска принять ответные меры и не должна жаловаться, когда эти меры будут реализованы. Киеву лучше вернуться к исполнению "Минска", к исполнению своих прежних предвыборных обещаний", — поставил ультиматум Киеву Грызлов.

Кроме этого, Грызлов раскритиковал решение Зеленского вывести из состава делегации Витольда Фокина. Он считает, что среди представителей Киева "это был единственный профессионал, который называл вещи своими именами".

Важно напомнить, что это не первое заседание ТКГ по Донбассу, которое срывает команда Путина. На предыдущих переговорах, 16 сентября, работа политической подгруппы и обсуждение обмена пленными Кремль заблокировал, так как добивается проведения местных выборов в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Путина решила пожаловаться на официальный Киев в ОБСЕ. В Кремле недовольны тем, что команда украинского лидера Владимира Зеленского заняла жесткую позицию и не собирается идти на уступки ни Путину, ни боевикам ОРДЛО, которых он поддерживает — в официальной Москве возмущены, что эту позицию еще и поддерживают Франция и Германия, которые являются участниками нормандского процесса.