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США неожиданно изменили позицию относительно Лукашенко и Беларуси

Политика | Читати новину українською
США неожиданно изменили позицию относительно Лукашенко и Беларуси Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Команда главы Белого дома Дональда Трампа неожиданно для всех воздержалась от присоединения к канадским и британским санкциям в отношении Беларуси и режима нелегитимного президента Александра Лукашенко. По предварительным данным, это произошло потому, что официальный Вашингтон ждет, пока Европейский Союз сможет прийти к общей позиции относительно своих белорусских санкций. Эту информацию подтвердили четыре анонимные источники агентства Reuters, передает ONLINE.UA.

Как уже упоминалось ранее, еще в августе Евросоюз пообещал ввести санкции в отношении Беларуси за фальсификацию президентских выборов и нарушения прав человека, однако Кипр внезапно эти санкции заблокировал и публично потребовал ввести санкции против Турции. Несколько дней назад стало известно, что Великобритания, Канада и Соединенные Штаты планируют ввести общие санкции в отношении отдельных белорусов. Однако 29 сентября санкции ввели только Великобритания и Канада.

"Вашингтон воздержался от присоединения к этим мерам, поскольку считает, что ЕС может достичь консенсуса на заседании Европейского совета на этой неделе. Один из источников, знакомых с этим вопросом, сообщил, что американский пакет, включая санкции за нарушение прав человека, по сути готов, но сроки его введения в действие неопределенные", — говорится в сообщении. 

Команда американского лидера Дональда Трампа пока не объяснила, почему не захотела присоединиться к Великобритании и Канаде во введении санкций, однако в Государственном департаменте США позже сообщили, что полностью поддерживают этот шаг. Кроме того, там напомнили, что американские санкции уже применяются к 16 белорусам.

"Мы тесно координируем свою деятельность с нашими европейскими партнерами с целью привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессий в Беларуси", — подчеркнул один из американских дипломатов — представитель Госдепа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 30 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель официально подтвердила, что готова через несколько дней встретиться с главной соперницей Александра Лукашенко и главой белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Источник: ONLINE.UA
Теги: США, Беларусь, Александр Лукашенко, выборы в Беларуси, санкции, Евросоюз, Канада, Британия, митинги, протесты, ЕС
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Обновлено:09:11, 01.10.2020

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