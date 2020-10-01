Навальный впервые рассказал, кто его на самом деле отравил

Российский оппозиционер Алексей Навальный впервые решил рассказать, кого считает причастным к своему отравлению — по словам политика, за всем этим громким скандалом стоит глава Кремля Владимир Путин. Кроме того, Навальный отметил, что не боится команду Кремля — он в очередной раз подтвердил, что после курса лечения в Германии вернется в Россию. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью "Der Spiegel".

"Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий... Моя работа теперь — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!", — подчеркнул Алексей Навальный.

Нельзя также не упомянуть о том, что лидер ФРГ Ангела Меркель недавно решила посетить российского оппозиционера Алексея Навального во время его лечения после отравления на родине. Политик выступил с первым комментарием относительно беседы с руководительницей правительства. Политик отметил, что встреча вовсе не была тайной.