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Навальный впервые рассказал, кто его на самом деле отравил

Политика | Читати новину українською
Навальный впервые рассказал, кто его на самом деле отравил Олексій Навальний (фото — з відкритих джерел)

Российский оппозиционер Алексей Навальный впервые решил рассказать, кого считает причастным к своему отравлению — по словам политика, за всем этим громким скандалом стоит глава Кремля Владимир Путин. Кроме того, Навальный отметил, что не боится команду Кремля — он в очередной раз подтвердил, что после курса лечения в Германии вернется в Россию. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью "Der Spiegel".

"Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий... Моя работа теперь — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!", — подчеркнул Алексей Навальный.

Нельзя также не упомянуть о том, что лидер ФРГ Ангела Меркель недавно решила посетить российского оппозиционера Алексея Навального во время его лечения после отравления на родине. Политик выступил с первым комментарием относительно беседы с руководительницей правительства. Политик отметил, что встреча вовсе не была тайной.

"Встреча была, но не стоит называть ее "тайной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень благодарен канцлеру Меркель за то, что она посетила меня в больнице", — пояснил оппозиционер.

Как уже упоминалось ранее, Алексей Навальный попал в больницу 20 августа — политику стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Через 2 дня оппозиционера эвакуировали в ФРГ для более качественного лечения. Немецкие эксперты обнаружили признаки отравления боевыми веществами группы "Новичок" — однако команда главы Кремля Владимира Путина продолжает цинично отрицать факт покушения на известную личность.
 

Уже во второй половине сентября Навального официально выписали из клиники "Шарите". После громкого отравления отношения Берлина и Москвы, которые пережили немало катаклизмов с 2014 года, начали стремительно портиться — под угрозой оказалось даже завершения газопровода "Северный поток-2". Сейчас немецкие власти обсуждают санкции против Кремля за отравление оппозиционера. Команда Путина игнорирует обвинения и требует не политизировать тему газопровода.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США готовят новый удар по Путину после скандала с отравлением Навального.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Алексей Навальный, Владимир Путин, отравление Навального, РФ, скандал, российская оппозиция, Новичок, Германия
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Обновлено:11:11, 01.10.2020

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