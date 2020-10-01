Разрушительные пожары в Украине привели к множественным жертвам

В Министерстве внутренних дел раскрыли подробности по борьбе с пламенем, которое распространяется Луганской области. Уже несколько человек стали жертвами очага состоянию на утро в четверг, 1 октября. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-служба ведомства.

По официальным данным, на месте событий работает оперативная группа под руководством Сергея Ярового, первого заместителя министра внутренних дел.

"Уже сутки пожарные, спасатели, полицейские, военнослужащие тушат пожары и эвакуировать людей. В результате пожаров погибло 5 человек. По оперативным данным эвакуированы 120 человек. Всего к тушению пожаров привлечено 1 тыс. 229 человек и 204 ед. Техники", — отметили в МВД.

Общее количество пожаров на Луганщине составила течение суток 146, из них по состоянию на утро в четверг ликвидировали 82 Сильный ветер должен в быстром распространении огня.

В состав данной группы привлекли руководителя Государственной службы чрезвычайных ситуаций Николая Чечеткина, командующего Нацгвардии Николая Балана, руководителя Государственного агентства лесных ресурсов Василия Кузьовича, первого заместителя министра по вопросам реинтеграции ТОТ Ростислава Замлинского.

"К тушению пожаров, по согласованию со штабом ООС и СЦКК, привлечено авиацию. По фактам пожаров на Луганщине полиция открыла семь уголовных производств", — добавили в правительстве.

Пожары в Луганской вспыхнули накануне, 30 сентября.

Как сообщал ONLINE.UA, уже 1 октября представители штаба ООС решили рассказать о реальной причине пожаров — по их словам, военные ВСУ и спасатели ДСНС продолжают локализовать пожары, "вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль".