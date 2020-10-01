Зеленский сообщил украинцам неожиданную новость

С 2020 года в календаре Украины появился новый праздник — День территориальной обороны. Его учредил украинский президент Владимир Зеленский, который установил отмечать его в первое воскресенье октября, когда отмечают и День учителя. Соответствующий приказ Зеленский подписал накануне. В документе говорится, что новый праздник будут отмечать ежегодно. Он направлен на дальнейшее развитие современных военных традиций в Украине, сообщает ONLINE.UA.

"Сегодня наша сверхважная цель — достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины", — прокомментировал Зеленский утверждение нового праздника в Украине.

Это не первая инициатива Зеленского относительно праздников в Украине. Ранее президенпоручил Кабмину рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса религиозным праздникам, в частности таким, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим.

Кроме того, летом 2020 года украинцы также впервые отмечали День фермера. Этот праздник учредил Зеленский. Теперь его ежегодно будут отмечать 19 июня.

Ранее ONLINE.UA сообщал, как будут отдыхать украинцы в октябре 2020 года. В связи с праздником День защитника Украины, который отмечается 14 октября и в этом году выпадает на среду, у украинцев будет дополнительный выходной день.