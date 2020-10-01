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Евросоюз созывает срочный саммит из-за Беларуси и Нагорного Карабаха

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Евросоюз созывает срочный саммит из-за Беларуси и Нагорного Карабаха Фото з відкритих джерел

1 и 2 октября члены Европейского Союза срочно соберутся в Брюсселе на саммит, чтобы подробно обсудить ряд вопросов, среди которых — ситуация в Беларуси и Нагорном Карабахе. По предварительным данным, саммит стартует в 15:00 по местному времени. В письме-приглашении главы Европейского Совета Шарля Мишеля отмечается, что в ходе первой сессии политики обсудят отношения с КНР, ситуацию в Беларуси, отравления российского оппозиционера Алексея Навального и эскалацию в Нагорном Карабахе. Кроме того, члены Евросоюза также обсудят ситуацию в Восточном Средиземноморье и отношения с Турцией. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ЕС.

"Наша цель — создать пространство для конструктивного диалога с Турцией для достижения стабильности и безопасности во всем регионе, а также обеспечить полное уважение суверенитета и суверенных прав всех государств-членов ЕС. Это будет возможно только при конструктивном участии Турции. Все варианты остаются на столе переговоров для защиты законных интересов ЕС и его государств-членов", — отметил Шарль Мишель.

По словам влиятельного политика, также будут обсуждать вопросы устойчивости ЕС в условиях пандемии, зеленого и цифрового перехода. Кроме того, отмечается, что к концу саммита запланировано краткое обсуждение отношений с официальным Лондоном. Недавно также глава европейской дипломатии Хосеп Боррель выразил надежду, что на саммите члены Европейского Союза дадут зеленый свет санкциям в отношении команды белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Нельзя также не упомянуть о том, что 29 сентября президент Франции Эммануэль Макрона наконец встретился с главой белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Известно, что политики обсудили возможность организовать переговоры о проведении новых президентских выборов в Беларуси и возможном посредничестве других стран, среди них — и Франции. Что интересно, решение французского лидера провести официальную встречу с Тихановской спровоцировало настоящую истерику в команде Лукашенко. Там начали жаловаться, что Литва "навязывает" другим Светлану Тихановскую, как "достопримечательность" для посещения. 

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Ангела Меркель решилась на неожиданный шаг, чтобы остановить Лукашенко.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Евросоюз, ЕС, Беларусь, выборы в Беларуси, нагорный Карабах, война между Азербайджаном и Арменией, война за Нагорный Карабах, Алексей Навальный
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