В Армении признались, за что воюют против Азербайджана в Карабахе

Армянская сторона на пятый день боев в Нагорном Карабахе раскрыла, за что якобы борется против азербайджанских сил. Действия противника официальный Ереван назвал международным терроризмом, который угрожает всему миру. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По его словам, источниками терроризма одновременно стали Азербайджан с Турцией — его стратегическим союзником.

"Международное сообщество четко зафиксировало, что азербайджано-турецкий тандем воюет с Арменией и Арцахом (так Ереван называет" республику "в Карабахе — ONLINE.UA) с помощью террористов-наемников. Это значит, что передовая линия Арцаха становится цивилизационной линией. Арцах воюет с международным терроризмом, цели которого не разделены геополитическими границами. Этот терроризм в равной степени угрожает США, Ирану, РФ и Франции", — утверждает Пашинян.

Впрочем, он не уточнил, о каких именно заявления на международном уровне говорится, что зафиксировали "террористический тандем".

В то же время Азербайджан накануне напоминал, Нагорный Карабах де-юре территория страны, армянские силы незаконно находятся в регионе с 1990-х годов.

Напомним, Нагорный Карабах — азербайджанский регион, конфликт за контроль над которым назрел в 1980-х годах и стал фактически межэтническим. Армянская ССР хотела подчинения себе этого региона и оправдывала это большим количеством местных армян.

Уже в 1990, когда внутренний кризис в СССР достигал своего пика, азербайджанские и армянские силы обменялись первыми ударами на общей границе. В следующем году на территории Нагорного Карабаха объявили "республику", которую мгновенно поддержал на всех уровнях Ереван, в том числе на военном.

Полномасштабная война продолжалась до мая 1994 года, конфликт с того оставался замороженным — за исключением нескольких инцидентов в разные годы. Баку считает Карабах оккупированной территорией, а Армению — агрессором.

Как сообщал ONLINE.UA, новое обострение между Арменией и Азербайджаном продолжается с воскресенья, 27 сентября. Азербайджанский правительство поставило четкие требования, без которых невозможно урегулировать конфликт, вспыхнувший с новой силой.