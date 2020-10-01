Венедиктова наконец объяснила свое резонансное решение

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова экстренно обратилась ко всем украинцам и пояснила, почему решила переехать в президентскую резиденцию в Пуще-Водице. Она уверила, что это решение принято исключительно по соображениям безопасности и она не долго собирается жить в этом доме площадью более 675 кв. м. и орендной платой порядка 64 тысяч гривен в месяц. Венедиктова подчеркнула, что никаких законов не нарушала, поэтому решила поставить точку в этом вопросе, который вызвал резонанс в украинском обществе. Почему Венедиктова перехала в Пущу-Водицу, Генпрокурор Украины сообщила на своей странице в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Прошу поверить мне на слово, что переезд в этой дом временная мера и перебралась я туда совсем не потому, что я очень хотела улучшить свои жилищные условия. Так необходимо сделать в тот конкретный момент времени и связан этот момент был исключительно соображениями безопасности", — говорится в обращении Венедиктовой к украинцам.

Генпрокурор рассказала, что по месту ее жительства в последнее время происходям многие опасные события — от брошенных дроном политых кровью мертвых птиц на балкон ее дома до куда более неприятных и по-настоящему опасных обстоятельств, суть которых Венедиктова решила не раскрывать.

"Ни в какой, конечно же, заговор с сотрудниками ГУД или, что еще, КМ я не вступала. Размер арендной платы я не устанавливала, а получив предложение, просто с ним согласилась, прекрасно понимая, что мое пребывание в этом доме займет лишь несколько месяцев, не больше. Я попросила предоставить мне методологию расчета арендной платы за использование самого дома, платы за использование общих территорий и тому подобное. Если окажется, что в вопросе формирования арендной платы не все так однозначно и она могла быть установлена на более высоком уровне, я немедленно сама по своей личной инициативе внесу необходимую доплату, чтобы не оставить даже тени сомнения в этом чувствительном для общества вопросе", — добавил Ванедиктова.

Глава Генрпрокуратуры Украины добавила, что не видит в своих действиях ни правовых, ни морально-этических вопросов, так как никаких законов она не нарушала. Она планирует как можно быстрее переехать в Пущу-Водицу, отметив, что это может занять несколько дней.

"В этом вопросе стоит точка", — подытожила Генпрокурор.

О внезапном переезде Венедиктовой в Пущу-Водицу ранее сообщил нардеп Гео Лерос, который обнародовал фрагмент договора аренды резиденции. В документе указано, что генпрокурор арендует шестикомнатный дом общей площадью 675,1 кв. м. за почти 64 тысячи гривен в месяц. При этом, по его данным, за имение она платит менее трети от суммы аренды, так как согласно документам Государственного управления делами, содержание резиденции ежемесячно обходится налогоплательщикам на 100 тысяч дороже, то есть почти в 164 тысяч гривен, а значит разницу в сумме покрывают из госбюджета.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Венедиктова обратилась ко всем украинцам и сообщила, что не собирается уходить в отставку. Она пояснила, что заявление на увольнение при приеме на должность она, в отличие от других чиновников, не писала, поэтому покинет свой пост, пока соответствующее решение не примет Верховная Рада.