Команда Зеленского оперативно отреагировала на обострение ситуации на Донбассе

1 октября команда главы государства Владимира Зеленского официально сообщила украинцам, что приняла к сведению информацию штаба ООС о том, что причиной пожаров в Луганской области могли стать обстрелы пророссийских сил. Кроме того, Офис президента пристыдил народных избранников, которые выступали против увеличения расходов на Министерство внутренних дел в бюджете на 2021 год — у Зеленского пожаловались, что таким образом депутаты выступают против увеличения расходов на ГСЧС. По словам команды украинского лидера, сейчас очень важно четко установить причины такого масштабного распространения огня. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"Взяли к сведению сообщение генерального прокурора Ирины Венедиктовой по уголовным производствам, начатых по факту пожаров. Учитываем также информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться с временно оккупированной территории нашего государства незаконными вооруженными формированиями и могли повлечь часть из этих пожаров в таких погодных условиях, которые есть в эти дни на линии разграничения", — говорится в сообщении Офиса президента.

Кроме того, в ОП обратили внимание на то, что представители Кабмина должны оказать помощь всем пострадавшим от пожаров: "без лишней бюрократии и в достаточном объеме". У Зеленского также напомнили, что в бюджете на 2021 должны "учесть потребность в увеличении расходов на сектор обороны и безопасности государства". В частности, для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также команда главы государства отметила, что призывы к экономии за счет спасателей, которые звучали в парламенте, расценивают "как особо безответственные и циничные, которые могут только навредить государству".

"Спасателям уже удалось потушить десятки очагов возгорания, а сил и средств для ликвидации пожаров хватает", — добавляют на сайте ОП.

Стоит также напомнить, что утром 1 октября на Луганщину вылетела правительственная группа, которую возглавляет первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что штаб ООС назвал реальную причину пожаров на Донбассе.