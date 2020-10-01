США сделали последнее предупреждение Путину из-за Украины

Американский посол в России Джон Салливан сделал жесткое предупреждение команде президента РФ Владимира Путина — влиятельный дипломат подчеркнул, что официальный Вашингтон и Берлин не рассматривают отмену санкций Штатов против России. Кроме того, он напомнил, что недавно власти ФРГ предлагали США соглашение на один миллиард евро — все для того, чтобы Белый дом отказался от санкций, введенных в отношении российского газопровода "Северный поток-2 ". Джон Салливан еще раз подчеркнул, что власть Штатов не проводит переговоры об отмене санкций, которые бы позволили строительство газопровода, поэтому Владимиру Путину можно даже не пытаться каким-то образом изменить ситуацию. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Газопровод также создает угрозу для Украины, а я знаю, что в Германии и в целом в Европе многих волнует стабильность и экономическая жизнеспособность Украины. Поэтому мы продолжаем призывать к отказу от завершения строительства газопровода "Северный поток-2 ", — подчеркнул американский дипломат.

Он также напомнил, что недавно глава Госдепа США Майкл Помпео в очередной раз прямо сформулировал давнее возражения официального Вашингтона против этого газопровода. По словам посла, он создает реальные риски для Европейского Союза, который станет еще более зависимым от газа, поступающего из одного источника".

Нельзя не упомянуть и о том, что команда Ангелы Меркель недавно предупредила, что будет внимательно проверять законность санкций США против скандального газопровода. Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что Берлин сомневается в законности ограничений, затрагивающих другие государства.

Как известно, ранее ФРГ предлагала США выделить до одного миллиарда евро на строительство двух терминалов для американского сжиженного природного газа. В ответ на эту "услугу" Вашингтон должен был позволить достроить "Северный поток". По предварительным данным, это предложение команда Меркель озвучила еще до того, как стало известно об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.