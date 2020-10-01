У Путина откровенно обругали Навального за обвинения

Российские власти поразила новой циничной заявлением об отравлении оппозиционера Алексея Навального. В Государственной думе страны утверждают, что лично президент Владимир Путин спас известного политика от смерти. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление спикера парламента Вячеслава Володина.

По его словам, обвинять Путина в преступлении может якобы только непорядочный человек.

"Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств — тогда его заявление укладывается в эту логику. Его искренне спасали все — от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек", — утверждает Володин.

Он также обвинил немецкие власти в нежелании сотрудничать по расследованию, которое ведут российские правоохранительные органы. Интересно, что они начали его даже не сразу после внезапной госпитализации, в Москве тогда утверждали, никаких причин для этого нет.

Володин прямо назвал "игнорирование" Берлином российского расследования доказательством того, что "все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства".

Напомним, Навальный попал в омской больницы 20 августа, его эвакуировали из пассажирского самолета, которым тот направлялся из Томска в Москву. Два дня спустя его отправили в Германию на лечение, где в организме политика обнаружили признаки яда "Новичок". В России с первого дня утверждали, что ухудшение состояния оппозиционера связано исключительно с "внутренними" процессами в его теле.

Как сообщал ONLINE.UA, Алексей Навальный впервые решил рассказать, кого считает причастным к своему отравлению — по словам политика, по всем этим громким скандалом стоит глава Кремля Владимир Путин. Кроме того, Навальный отметил, что не боится команду Кремля — он в очередной раз подтвердил, что после курса лечения в Германии вернется в Россию.