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В Facebook решились на смелый эксперимент с Instagram и Messenger

Технологии | Читати новину українською
В Facebook решились на смелый эксперимент с Instagram и Messenger Фото — flickr.com

Всемирно известная компания Facebook делает все возможное, чтобы интегрировать все свои сервисы в один. Так, недавно разработчики официально сообщили, что намерены объединить в общий чат сообщения в Facebook Messenger и Instagram. По предварительным данным, производитель хочет объединить серверные части этих приложений. По словам представителей корпорации, это позволит ввести кросс-платформенную коммуникацию. Так, пользователям Instagram будут доступны видеозвонки от пользователей Messenger и наоборот. Журналистам удалось узнать, что новая функция станет доступной после большого обновления. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание The Independent.

Кроме того, отмечается, что в чатах Instagram появятся функции, которые были доступны на Messenger. Например так называемый "режим исчезновения", при котором сообщения будут исчезать после отправки, как в Snapchat. Нельзя также не напомнить о том, что Instagram и Facebook начали тестировать функцию, которая поможет переносить Stories с одной соцсети в другую.

"В частности, некоторые пользователи Instagram уже могли увидеть во всплывающем окне сообщения, их подписчики могут пересмотреть Stories с Instagram в интерфейсе Facebook", — говорится в сообщении издания.

Нельзя также не упомянуть о том, что руководство социальной сети Facebook, владельцем которой является известный предприниматель Марк Цукерберг, неожиданно для всех начал предлагать пользователям деньги за то, что они воздержатся от использования сайта и Instagram течение нескольких недель перед выборами президента США, которые состоятся в ноябре текущего года. Что интересно, корпорация обещает заплатить участникам эксперимента по 120 долларов за деактивацию их учетных записей с конца сентября.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Google ошеломила мир смелыми планами — ее руководство заявило о том, что планирует построить собственный город.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Instagram, Facebook, Facebook Messenger, чати, спілкування, социальные сети, Марк Цукерберг
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