В Украине приняли экстренное решение относительно жителей Донбасса

В четверг, 1 октября, КПВВ "Станица Луганская" на Донбассе временно закрыли. Такое экстренное решение принято из-за машстабных пожаров, которые бушуют в Луганской области. В Станично-Луганской районной государственной администрации срочно обратились к жителям временно оккупированного Донбасса и пояснили, что пожар распространился к автодороге, по которой люди пересекают КПВВ, и там уже началась детонация взрывных устройств. Поэтому в целях безопасности ради сохранения жизни и здоровья украинцев людей не будут пропускать на КПВВ до тех пор, пока не удастся стабилизировать ситуацию. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Согласно решению командующего операции Объединенных сил КПВВ временно закрыт. Сейчас пропуск граждан к временно оккупированной территории не производится. Всех граждан, которые находились в КПВВ и рядом с территорией контрольного пункта отведено на безопасное расстояние. Кроме того, в случае прибытия граждан с временно оккупированной территории будет происходить немедленный их отвод в безопасные места. Все пограничные наряды также отведены с территории КПВВ, кроме наряда прикрытия, который готов к действиям. Сейчас о возникновении пожара проинформированы подразделения ГСЧС. Работа КПВВ может быть восстановлена после стабилизации ситуации", — сообщили пограничники.

Важно отметить, что в результате масштабных пожаров в Луганской области уже погибло шесть человек, эвакуированы 120 человек. Спасатели тушат пожары уже более суток — к операции привлечены почти 1300 человек и более 200 единиц техники. По согласованию со штабом ООС и СЦКК также привлечена авиация. Тушение пожаров осложняется чрезвычайно сложными погодными условиями — ветер с ураганными порывами до 20 м/с , длительный засушливый период, из-за чего огонь стремительно распространяется на огромные площади. В результате пожаров в Луганской области повреждены 250 домов в восьми населенных пунктах. Сейчас идет локализация 64 очагов пожара в 32 населенных пунктах.

Напомним, с 1 сентября Украина изменила правила пересечения КПВВ на Донбассе. В соответствии с приказом Командующего операции Объединенных сил все контрольные пункты въезда-выезда переходят на осенний график работы — с 07.00 до 18.30. При этом, по соображениям безопасности, в сторону временно оккупированной территории Украины после 18.00 граждане пропускаться не будут. Также в связи с продлением карантина в Украине до 31 октября на КПВВ будут действовать ограничения.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские власти упростили правила пересечения границы. 28 сентября прекратила свое действие норма постановления Кабмина о запрете въезда иностранцев на территорию Украины. С этого дня иностранные граждане могут свободно въезжать в Украину на общих карантинных условиях.