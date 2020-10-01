Аналитик объяснил, чего ждать от цен на нефть в 2021 году

Ни для кого не секрет, что нефть — один из главных инструментов для инвестиций, однако с начала пандемии она демонстрирует крайне нестабильное поведение. Что важно понимать, только в прошлом месяце фьючерсы марки Brent успели как подорожать, так и существенно упасть в цене. Как уже упоминалось ранее, в сентябре нефть Brent снизилась с августовских 45-46 долларов и достигла уровня 42-43 долларов за баррель. Американская нефть WTI также снизилась в цене с уровней в 42-43 доллара, достигнутых в августе, до отметок 39-40 долларов за баррель. Стоит обратить внимание на то, что эти уровни значительно ниже максимумов, которые были в начале года на уровне 68,5 долларов за баррель нефти Brent и 63 долларов за баррель нефти WTI. Среди главных причин падения выделяют подтверждения странами ОПЕК + привязанности по сокращению добычи. Кроме того, влияет на стоимость и вторая волна пандемии и карантин во многих странах. Аналитик Forex Club Ефим Вульпе решил спрогнозировать, чего ждать от цен на нефть в 2021 году, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Эксперт уверяет, что в следующем году цены на нефть рекордно вырастут. По словам Вульпе, ситуация на всех финансовых рынках, в целом, сейчас очень изменчива. Этот фактор не может не повлиять на рынок нефти. Что важно понимать, колебания связаны, в первую очередь, с неопределенностью по поводу пандемии коронавируса: будет ли полноценная вторая волна и новые карантинные мероприятия.

"В результате, на фоне различных новостей, касающихся этой темы, котировки "черного золота" показывают существенные колебания. Такие колебания позволяют хорошо заработать опытным инвесторам", — отмечает эксперт.

По его мнению, если во многих странах мира снова введут масштабный карантин, это значительно снизит спрос на нефть. То есть до конца года ситуация будет крайне нестабильной — возможно как стремительное падение до 30 долларов за нефть марки Brent, так и взлет котировок до 65-70 долларов за баррель марки Brent. Именно поэтому Ефим Вульпе советует не продавать нефть сейчас до тех пор пока не появится четких сигналов к снижению цен.