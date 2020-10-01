Украинцам напомнили о денежной помощи на самоизоляции

В Фонде социального страхования напомнили гражданам Украины о возможности компенсации периода, который они провели в самоизоляции. Подобные выплаты по состоянию на конец сентября получат не менее 20 тысяч человек. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальное заявление ведомства.

По обнародованным деталями, на выплату денежной помощи уже направили около 24,9 миллиона гривен. Среди лиц, их получили — 5000 медиков.

В сентябре зафиксирован серьезный рост количества людей, которые находились на больничных, который обеспечивал Фонд соцстрахования. Представители ведомства зафиксировали буквально удвоение, его связывают с чрезвычайным скачком заболеваемости в течение последних недель.

Не все граждане могут воспользоваться помощью фонда через самоизоляцию, речь идет сугубо о тех, кто потерял рабочее время из-за болезни или подозрении на COVID-19 , которые и спровоцировали пребывания под наблюдением медиков.

На оплачиваемый самоизоляцию может рассчитывать украинец, контактировал с больным COVID-19 . Основанием для такого страхования станет больничный лист, в котором врач укажет нетрудоспособность лица и укажет причину по коду 11. Больничный можно получить в дистанционном режиме в период карантина, больному необходимо позвонить своему врачу.

Следует заметить, рядовые украинцы могут рассчитывать на компенсацию 50% заработной платы, а вот медики будут получать до 100% своей прибыли. Оплата самоизоляции начинается с 6-го дня, первичный период должен компенсировать непосредственно работодатель.

Как сообщал ONLINE.UA, ситуация с коронавируса в Украине, как и во всем мире, стремительно ухудшается. В ближайшие месяцы, по прогнозу ВОЗ, количество случаев превысит 5000, и в декабре может достичь показателей заболеваемости от 7 до 9000 случаев в день. Причиной тому, по мнению экспертов, являются социальные связи украинцев.