В Европе нашли способ определять коронавирус у человека за 15 минут

Евросоюз одобрил использование экспресс-тестов на коронавирус, которые дают результаты за 15 минут. Эти тесты Veritor System компании Becton Dickinson основаны на хроматографическом иммуноанализе прямого и качественного определения антигенов SARS- CoV-2 в мазках из носа. Их планируют использовать в службах скорой помощи, терапевтами и педиатрами при осмотре пациентов с подозрением на COVID-19 . Результаты тестирования будут определяться прямо на месте во время осмотра пациентов, так как тест поставляется в комплекте с портативным устройством-анализатором. Первые поставки эксперсс-тестов на коронавирус начнутся уже в октябре 2020 года. Сначала на еврпоейский рынок поступят 8 млн тестов, а к марту 2021 года производители обещают выпускать до 12 млн тестов в месяц. Насколько точны новые эксперсс-тесты на коронавирус и почему в ЕС решили поменять тактику тестирования, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что одобренный эксперсс-тест на коронавирус основан на определении вирусных белков антигенов и менее точен, чем ПЦР-тесты. По утверждению разработчиков, он определяет заболевание коронавирусной инфекцией в 93,5 процентах случаев, а его отсутствие — в 99,3 процентах. При этом эксперты считают менее точное тестирование преимуществом экспресс-методики, а не его недостатком, так как точные тесты могут значительно перегружать медицинскую систему, из-за того, что определяют здоровых людей со следами перенесенного COVID-19 как больных.

Уже известно, что новые экспресс-тесты на коронавирус будут стоить около 20 долларов (примерно 560 грн), а устройство-анализатор выйдет на рынок по цене 250-300 долларов.

Важно отметить, что экспресс-тестирование на антигены SARS- CoV-2 набирает популярность в Европе, так как такие тесты быстрые и достаточно точные, хоть и рекомендуется подтверждать их результат с помощью метода ПЦР. К концу 2020 года еще две компании планируют выпустить новые экспресс-тесты, что, по мнению медиков, позволит легче преодолеть вторую волну пандемии.

Как известно, по состоянию на 1 октября в мире заболели коронавирусом уже более 34,1 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 313 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в Индии, Бразилии и США. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 25 месте, среди стран Европы — на 7 месте. По количеству умерших в сутки Украина 15-я в мировой динамике и 4-я в европейской. В Европе за предыдущие сутки самая высокая смертность в России — там умерли 177 человек.

За последние сутки в нашей стране диагностировали 4069 новых случаев заражения, это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 213028 человек, из них 4193 пациентов умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ВОЗ предупредили о стремительном ухудшении ситуации с коронавирусом в Украине. В ближайшие месяцы, по прогнозу ВОЗ, количество случаев превысит 5000, и в декабре может достигнуть показателей заболеваемости от 7 до 9 тысяч случаев в день.