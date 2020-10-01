В Европе нашли способ определять коронавирус у человека за 15 минут

Евросоюз одобрил использование экспресс-тестов на коронавирус, которые дают результаты за 15 минут. Эти тесты Veritor System компании Becton Dickinson основаны на хроматографическом иммуноанализе прямого и качественного определения антигенов SARS-
Издание отмечает, что одобренный эксперсс-тест на коронавирус основан на определении вирусных белков антигенов и менее точен, чем ПЦР-тесты. По утверждению разработчиков, он определяет заболевание коронавирусной инфекцией в 93,5 процентах случаев, а его отсутствие — в 99,3 процентах. При этом эксперты считают менее точное тестирование преимуществом экспресс-методики, а не его недостатком, так как точные тесты могут значительно перегружать медицинскую систему, из-за того, что определяют здоровых людей со следами перенесенного
Уже известно, что новые экспресс-тесты на коронавирус будут стоить около 20 долларов (примерно 560 грн), а устройство-анализатор выйдет на рынок по цене 250-300 долларов.
Важно отметить, что экспресс-тестирование на антигены SARS-
Как известно, по состоянию на 1 октября в мире заболели коронавирусом уже более 34,1 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 313 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в Индии, Бразилии и США. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 25 месте, среди стран Европы — на 7 месте. По количеству умерших в сутки Украина
За последние сутки в нашей стране диагностировали 4069 новых случаев заражения, это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ВОЗ предупредили о стремительном ухудшении ситуации с коронавирусом в Украине. В ближайшие месяцы, по прогнозу ВОЗ, количество случаев превысит 5000, и в декабре может достигнуть показателей заболеваемости от 7 до 9 тысяч случаев в день.