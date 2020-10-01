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В Динамо решились на серьезные изменения в составе

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В Динамо решились на серьезные изменения в составе Фран Соль (фото — wikipedia.org)

Руководство "Динамо" решило вывести из команды испанского футболиста Франа Соля. В будущем он вернется на родину и выступать за местный клуб "Тенерифе". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DeporPress.com.

По обнародованным, но пока не подтвержденным официально, данным, между "Тенерифе" и "Динамо" уже существует принципиальная договоренность о трансфере. Спортивный директор испанцев Хуан Карлос Кордеро добился прогресса в переговорах.

Сейчас клубы согласовали некоторые детали аренды, в частности включение пункта об обязательном выкупе зависит от выхода "Тенерифе" в Ла Лиги. Пока что именно этот клуб ближе к подписанию Соля, чем "Эспаньол" и "Жирона".

"Тенерифе" необходимо провести переговоры непосредственно с футболистом и его агентами, которых необходимо убедить в преимуществах возвращения в Испанию. Тот находится в Киеве и ожидает новых сообщений.

Напомним, Фран Соль стал футболистом "Динамо" в январе прошлого года, до этого он выходил на поле за "Виллем II". К киевской команды испанец перешел за 3,5 миллиона евро, однако основным игроком. Соль играл в 23 матчах и забил 4 гола.

Между тем испанский спортсмен получает самую высокую зарплату среди киевских коллег — до 1,2 миллиона долларов США в год, что делает его практически бременем для клуба.

Как сообщал ONLINE.UA, вечером во вторник, 29 сентября, украинский футбольный клуб "Динамо" вышел на поле против бельгийского "Гента". Ответный матч за выход в групповой этап завершился с разгромным для бельгийцев счетом — 3:0 в пользу украинцев.

Киевский клуб отметился всеми тремя голами буквально до 49-й минуты матча. Оппоненты так и не отыгрались в течение второго тайма.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Динамо, Украина, Фран Соль, футбол, спорт, трансфер
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