ЕБРР внезапно ухудшил прогноз падения ВВП Украины

Европейский банк реконструкции и развития озвучил новое важное предупреждение официальному Киеву и всем украинским гражданам — он ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 5,5%. Стоит также обратить внимание на то, что в следующем году прогнозируют его рост на 3%. По словам специалистов из ЕБРР, риски снижения остаются существенными, отражая неуверенность относительно будущего социального дистанцирования, а также выполнение обязательств по проведению политических и структурных реформ в чрезвычайно сложное время. Кроме того, отмечается, что пандемия коронавируса обострила структурные недостатки украинской экономики, привела к спаду и резкому сокращению инвестиций в большинство секторов страны. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на прогноз ЕБРР.

Нельзя также не упомянуть о том, что в мае этого года в ЕБРР ожидали спада ВВП Украины в 2020 году на 4,5% и восстановление в следующем на 5%.

"Несмотря на сложные условия, надежная денежно-кредитная политика сохранила макроэкономическую стабильность, а новая программа МВФ, согласованная в разгар пандемии, еще больше стабилизировала ожидания и привлекла существенное финансирование от официального сектора и частных инвесторов", — объясняют эксперты.