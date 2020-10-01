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ЕБРР внезапно ухудшил прогноз падения ВВП Украины

Экономика | Читати новину українською
ЕБРР внезапно ухудшил прогноз падения ВВП Украины Фото — flickr.com

Европейский банк реконструкции и развития озвучил новое важное предупреждение официальному Киеву и всем украинским гражданам — он ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 5,5%. Стоит также обратить внимание на то, что в следующем году прогнозируют его рост на 3%. По словам специалистов из ЕБРР, риски снижения остаются существенными, отражая неуверенность относительно будущего социального дистанцирования, а также выполнение обязательств по проведению политических и структурных реформ в чрезвычайно сложное время. Кроме того, отмечается, что пандемия коронавируса обострила структурные недостатки украинской экономики, привела к спаду и резкому сокращению инвестиций в большинство секторов страны. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на прогноз ЕБРР.

Нельзя также не упомянуть о том, что в мае этого года в ЕБРР ожидали спада ВВП Украины в 2020 году на 4,5% и восстановление в следующем на 5%.

"Несмотря на сложные условия, надежная денежно-кредитная политика сохранила макроэкономическую стабильность, а новая программа МВФ, согласованная в разгар пандемии, еще больше стабилизировала ожидания и привлекла существенное финансирование от официального сектора и частных инвесторов", — объясняют эксперты.

Аналитики также обращают внимание на то, по итогам следующего года реальный ВВП будет на 1,6% меньше докоронакризового уровня, а вернуться к нему в расчете на душу населения он сможет только в четвертом квартале 2022 года.
 
Стоит напомнить, что падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 достигло 11,4% до аналогичного периода 2019 года. Представители Нацбанка убеждены, что главными факторами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за коронавируса, сокращение инвестиций и внешней торговли. Также важно понимать, что Кабинет министров прогнозирует падение ВВП по итогам года на 4,8%. В 2021 году, согласно прогнозу, ВВП вырастет на 4,6%.
 
Как сообщал ранее ONLINE.UA, аналитик рассказал, чего ждать от цен на нефть в 2021 году и что на них будет больше всего влиять.
Источник: ONLINE.UA
Теги: ЕБРР, ВВП Украины, ВВП, падение ВВП, Украина, экономика Украины, кризис, прогноз, пандемия
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Обновлено:14:11, 01.10.2020

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