Синоптики спрогнозировали, когда наступят первые морозы в Украине

В Украине наступила осень, с которой в страну пришло похолодание и дожди. Синоптики обратили внимание украинцев на то, что тепла больше ждать не стоит, так как погода в октябре, по их прогнозу, будет ухудшаться, а в конце месяца во многие регионы страны могут прийти заморозки. Однако они отмечают, что никаких аномальных погодных явлений не ожидается — понижение температуры воздуха и осадки будут происходить в пределах средних многолетних погодных значений. Какой будет погода в октябре 2020 года и когда наступят первые морозы в Украине, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 7-12°С тепла (в горах 6-7°С тепла), что близко к средним многолетним значениям. Месячное количество осадков ожидается 30-65 мм, в Карпатах местами 75-100 мм, что в пределах средних многолетних значений", — говорится в прогнозе погоды на октябрь.

При этом согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, в октябре в Украине начнется сезон дождей. Однако в первой половине второго осеннего месяца возможно повышение температуры воздуха до +20°С и выше. Но в третьей декаде октября в Украину придут первые заморозки. До минусовых значений температура будет опускаться преимущественно ночью в западных и северных областях, а также в центре Украины.

Важно отметить, что средняя месячная температура воздуха в октябре составляет 6-12°С. Во второй и третьей декадах октября проходит переход средней суточной температуры от +8°С в сторону снижения. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 25-35°С, в горных районах 18-24°С. Абсолютный минимум температуры в октябре зафиксирован на отметках -5...-16°С, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами было -18...-23°С, на юге Крыма — 0-2°С.

Погода в Киеве в октябре 2020 года

Погода в Харькове в октябре 2020 года

Погода во Львове в октябре 2020 года

Напомним, по прогнозу синоптиков, лето в Украине закончится в конце сентября. Они предупредили, что осень в этом году будет холодной и сырой, однако в октябре еще будет "большое" бабье лето, которое порадует украинцев теплом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 27 сентября в Украине выпал первый снег. Снежным покров накрыл черногорский хребет на горе Поп Иван Черногороский.

Погода в Украине и Мире на 5 дней