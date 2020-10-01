В ООС раскрыли детали угрожающих выходок оккупационного режима

Боевики в Донбассе снова продемонстрировали свое нежелание урегулировать затянувшийся конфликт. Оккупационный режим пренебрегает договоренностями о режиме прекращения огня и вновь устроил обстрелы в направлении украинских позиций. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство обороны.

По официальным данным, одно нарушение перемирия зафиксировали состоянию на 12:00 в четверг, 1 октября.

"На Луганском направлении, после полуночи, в районе населенного пункта Станица Луганская противник совершил несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета. Боевых потерь в результате обстрела нет. Наши мужественные воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы реагировать на любые изменения оперативной обстановки", — отметили в Минобороны.

Интересно, что именно в районе Станицы Луганской накануне начались пожары, которые сейчас пытаются ликвидировать несколько государственных служб одновременно. -За этого инцидента власти даже временно заблокировала пересечение линии разграничения через одноименный КПВВ.

Боевики оккупационного режима также отличились нарушением режима тишины накануне, 30 сентября. Украинская сторона зарегистрировала течение суток целых 11 случаев — это "рекорд" от начала введения перемирия.

"К большому сожалению, в результате вражеского обстрела из подствольного гранатомета, осколочные ранения получил один украинский защитник. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказана необходимая помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное", — добавили в Минобороны по итогам суток.

Как сообщал ONLINE.UA, в Станично-Луганской районной государственной администрации срочно обратились к жителям временно оккупированного Донбасса и объяснили, что пожар распространился до автодороги, по которой люди пересекают КПВВ, и там уже началась детонация взрывных устройств.