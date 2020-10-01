С 1 октября в Украине начался осенний призыв на срочную военную службу. Стоит обратить внимание на то, что он продлится до 31 декабря 2020 — в рамках призыва в воинские формирования отправят более 13,5 тысячи человек. В пресс-службе Нацгвардии отмечают, что планируют призвать 4970 человек, в Вооруженные Силы — 7500 человек, в Государственную специальную службу транспорта — 600 человек и до Госпогранслужбы — 500 человек. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сообщение НГУ в Фейсбук.

"Начат осенний призыв 2020 года. Продлится он до конца декабря. Согласно распоряжению Кабинета министров, осенью в военные формирования для прохождения срочной военной службы будет отправлено 13 570 человек", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что все мероприятия будут осуществляться с соблюдением условий карантина. Перед прибытием в областной сборный пункт всех призывников будут тестировать методом ИФА. Если тест ИФА будет положительным, то человека повезут на ПЦР-тест.

"Осенью будут призывать мужчин в возрасте от 20 до 27 лет, которые предварительно не проходили срочную службу и имеют воинскую обязанность перед государством. В то же время юноши от 18 лет могут подписать контракт (3 года) с военной структурой на выбор", — рассказывают в Национальной Гвардии Украины.

Как уже упоминалось ранее, весенний призыв 2020 в Украине завершился только в июле — его продлили из-за карантина. На срочную службу в армию было призвано почти 16,5 тысяч украинцев. В этом году на военную службу призвали по новым правилам в соответствии с указом Владимира Зеленского и распоряжением украинского правительства от 26 февраля 2020 года. Они предполагают, что обязательному призыву на срочную военную службу подлежат лица от 20 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку. Юноши в возрасте 18-19 лет могут пойти в армию только по собственному желанию на основании личного письменного заявления.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Генштаб ВСУ предложил сократить численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную военную службу.