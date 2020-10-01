Армения угрожает миру огромной проблемой из-за Нагорного Карабаха

Армянское правительство на фоне пятого дня боев за Нагорный Карабах продолжает выступать с громкими заявлениями в адрес международного сообщества. Президент страны Армен Саркисян предупредил мир о возможной появление "новой" Сирии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на телеканал CNBC.

По словам государственного лидера, кризис между Арменией и Азербайджаном требует немедленного урегулирования.

"Представляете, если Кавказ станет еще одной Сирией? Международное сообщество должно осознать, что если не вмешаться сейчас, Кавказ превратится в новую огромную проблему", — заявил Саркисян.

Напомним, Сирию с 2011 года охватывает гражданская война. В разные годы количество и положение ее "игроков" имела различный вид, кроме режима Башара Асада ее вели так называемая вооруженная оппозиция и различные исламистские формирования, в том числе "и деловые".

Нагорный Карабах — азербайджанский регион, конфликт за контроль над которым назрел в 1980-х годах и стал фактически межэтническим. Армянская ССР хотела подчинения себе этого региона и оправдывала это большим количеством местных армян.

Уже в 1990, когда внутренний кризис в СССР достигала своего пика, азербайджанские и армянские силы обменялись первыми ударами на общей границе. В следующем году на территории Нагорного Карабаха объявили "республику", которую мгновенно поддержал на всех уровнях Ереван, в том числе на военном.

Полномасштабная война продолжалась до мая 1994 года, конфликт с того оставался замороженным — за исключением нескольких инцидентов в разные годы. Баку считает Карабах оккупированной территорией, а Армению — агрессором.

Как сообщал ONLINE.UA, с аналогичным заявлением о международной угрозе выступил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он назвал действия Турции и Азербайджана международным терроризмом, который нарушает безопасность в регионе.