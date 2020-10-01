Команда Лукашенко начала открыто угрожать Зеленскому и всем украинцам

В четверг, 1 октября, команда Александра Лукашенко, который объявил себя президентом Беларуси на тайной инаугурации и которого не признает легитимным международное сообщество, в том числе и Украина, обратилась к украинским властям и ко всем украинцам. На встрече с представителем украинского МИД представитель Посольства Беларуси в Украине публично осудили позицию команды украинского лидера Владимира Зеленского относительно политической ситуации в соседней стране. Официальный Минск считает недружественными высказывания со стороны официальных лиц правительства Украины относительно ситуации в белорусском государстве и называет заявления о введении санкций против Беларуси и прекращении экономическог сотрудничества с Беларусью вмешательством во внутренние дела страны, за чем последуют необратимые последствия. Об этом говорится в официальном заявлении посольства Беларуси в Украине, передает ONLINE.UA.

"Заявления Верховной Рады Украины, Офиса Президента Украины, Министра иностранных дел Украины, а также многочисленные публичные высказывания руководства Украины и ряда украинских официальных лиц высокого ранга о внутриполитической ситуации в Республике Беларусь, легитимности Президента Республики Беларусь, обстановке на белорусско-украинской Государственной границе, призывы к проведению новых выборов Президента Республики Беларусь, обсуждение вопроса о применении к Республике Беларусь санкций по надуманным основаниям рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь", — заявили в белорусском посольстве.

Белорусские дипломаты, которые поддерживают режим Лукашенко, пригрозили Украине и украинцам, которые работают на белорусских предприятиях и которые поставляют в Беларусь украинские товары, жесткими последствиями, которые станут следствием "поощрения и одобрения из Украины действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Беларуси".

"В случае реализации этих безответственных призывов, пострадают трудовые коллективы белорусских предприятий, а также тех предприятий Украины, которые поставляют в Беларусь в рамках тесной производственной кооперации широкий круг украинских товаров. Посольством подчеркнута недопустимость поощрения и одобрения из Украины действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Беларуси, и разрушающих конструктивный формат белорусско-украинских отношений. Заявлено, что Беларусь самостоятельно справится с непростой ситуацией, в которой оказалось в последнее время белорусское общество. Посольство рассчитывает на объективную, взвешенную, отвечающую духу добрососедства и основанную на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга позицию Украины", — подытожили в посольстве Беларуси в Украине.

Напомним, 23 сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко тайно устроил церемонию инаугурации. После этого белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции протеста против Лукашенко. Важно отметить, что ряд стран ЕС и Евросоюз в целом, США и Канада, а также Украина, не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси. В ЕС уже готовят санкции против режима Лукашенко, который незаконно захватил власть в стране. Официальный Киев объявил о готовности присоединиться к санкциям против Лукашенко и его соратников.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Зеленского бьют тревогу из-за резонансного решения Лукашенко сотрудничать с Россией и ее главой Владимиром Путиным в вопросе урегулирования ситуации в Беларуси. Это посредничество Лукашенко и Путина несет большие риски для Украины, которые начинают зашкаливать, а это означает конфронтацию.