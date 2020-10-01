Эксперт подробно объяснил, почему Путину на самом деле не нужен Донбасс

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер поделился своим мнением относительно последних событий в Украине и на Донбассе. По словам американского дипломата, пока нет оснований полагать, что глава Кремля Владимир Путин хочет аннексировать Донбасс. По мнению эксперта, официальной Москве он нужен только для того, чтобы давить на Кабинет министров Украины и команду главы государства Владимира Зеленского. Стивен Пайфер утверждает, что Россия не аннексирует Донбасс, как Крым в 2014 году, потому что это дорого будет стоить. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Крым.Реалии" .

"Россияне незаконно применили военную силу для захвата Крыма, провели этот абсолютно фальшивый референдум, а затем незаконно аннексировали полуостров. Тот факт, что это нелегальные действия, подтверждается тем, что так мало стран в мире признали включения Крыма в состав России", — подчеркнул американский дипломат.

По словам Стивена Пайфера, если говорить о Донбассе, то Владимир Путин даже не пытался его аннексировать. Эксперт обращает внимание на то, что в Кремле не сделали ничего, что наводило бы на мысль о том, что Москве нужен Донбасс. Официальная Москва уже поняла, что захват Крыма обошолся гораздо дороже, чем ожидалось. По словам посла, аннексия Донбасса обойдется России гораздо дороже, чем аннексия Крыма в 2014. Кремль, вероятно, не согласен на такие "расходы".

"Россия использует Донбасс, как средство давления на украинское правительство, потому не так много признаков, что она его аннексирует. Думаю, это приближает Донбасс к урегулированию ситуации. К сожалению, Россия не сделала того, что должна была, чтобы уладить этот конфликт" , — говорит американский дипломат.

По мнению Стивена Пайфера, международному сообществу нужно безотлагательно рассмотреть вопрос о новых санкциях против России, ведь только так можно повлиять на расходы и прибыль Москвы от того, что она делает на Донбассе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Офис главы государства Владимира Зеленского безотлагательно обратился ко всем украинским гражданам после громкого скандала.