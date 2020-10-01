У Зеленского наконец объяснили скандальные идеи по Донбассу

Руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук нашел объяснение словам Витольда Фокина о войне в Донбассе. Дипломат настаивает, что бывший премьер-министр плохо владел контекста ситуации. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТСН.

По словам Кравчука, Фокин "долго отсутствовал в информационно-политическом поле". Он также предположил, что отдельные утверждения озвучены в остроконечной эмоциональном состоянии.

Также первый президент заметил, украинская делегация не заинтересована в создании новых дополнительных проблем.

"Мы не обвиняли ни в чем Витольда Павловича, а просто сказали, что ситуация сложилась так, что он сам должен определиться со своей позицией, как быть дальше... Президент издал указ о его выводе из числа членов делегации и освободил от должности заместителя председателя делегации", — пояснил Кравчук.

Политик обратил внимание на отсутствие деталей о позиции Фокина с его назначением в украинскую делегацию ТКГ.

"Как и неправильно говорить, когда начали такое говорить, мол, Фокин выражает позиции президента или (председателя Офиса президента Андрея) Ермака, или еще кого-то. Ну, это уже полная чушь", — считает руководитель украинской группы.

Напомним, Витольд Фокин потерял свою должность заместителя главы украинской делегации именно через публичные заявления. За отдельные сказанные слова ему уже приходилось извиняться.

Как сообщал ONLINE.UA, Офис главы государства Владимира Зеленского безотлагательно обратился ко всем украинских граждан — там отметили, что очень возмущены позицией члена их команды и первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина о том, что войны России с Украиной в Донбассе нет.