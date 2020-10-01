ОБСЕ выдвинула безальтернативное требование Путину и Зеленскому

В ОБСЕ подвели итоги сорванных командой российского президента Владимира Путина переговоров ТКГ по Донбассу, которые состоялись накануне. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау констатировала безрезультатные итоги заседания и поставила обезальтернативное требование фициальному Киеву и Москве. Грау настаивает на том, чтобы команды Путина и Зеленского поставили точку в скандальном вопросе о проведении местных выборов в ОРДЛО, так как переговорный процесс зашел в тупик, несмотря на действующее перемирие на Донбассе. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОБСЕ.

"Режим прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины в целом продолжает действовать. Это благоприятно отражается на условиях жизни гражданского населения. Однако, положительного эффекта на деятельность ТКГ это еще не дало, кроме того, много времени сегодня было потрачено на обсуждение процедурных вопросов", — прокомментировала Грау скандал, который команда Путина устроила на заседании запустив несанкционированную аудио и видеофиксацию переговоров.

Представитель ОБСЕ возмущена демаршем официальной Москвы, из-за чего обсуждение вопросов о новом обмене удерживаемых лиц завершилось безрезультатно. Она считает недопустимым, чтобы политические соображения были предусловиями для решения гуманитарных вопросов.

"Обсуждение закончилось безрезультатно. Недопустимо, чтобы политические соображения были предусловиями для решения гуманитарных вопросов", — подчеркнула Грау.

При этом представитель ОБСЕ отметила, что открытие новых КПВВ на Донбассе состоится до 10 ноября, как и было запланировано ранее.

"Что касается подготовки к одновременному открытию двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области, участники заседания подтвердили, что работы идут по плану и КПВВ будут открыты, как предусмотрено, до 10 ноября 2020 года", — уверила Грау.

Однако важные вопросы повестки дня, в частности особенности порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО), амнистии и модальности местных выборов в ОРДЛО так и не удалось обсудить из-за команды Кремля, которая заблокировала переговорный процесс, требуя, чтобы Верховная рада Украины изменила постановление о проведения местных выборах в Украине.

Важно напомнить, что это не первое заседание ТКГ по Донбассу, которое срывает команда Путина. На предыдущих переговорах, 16 сентября, работа политической подгруппы и обсуждение обмена пленными Кремль заблокировал, так как добивается проведения местных выборов в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин бросил ультимативный вызов команде Зеленского. Борис Грызлов поставил официальному Киеву новый категоричный ультиматум, пригрозив Украине ответом боевиков ОРДЛО, если команда украинского лидера Владимира Зеленского продолжит настаивать на возвращении Донбасса на своих условиях.