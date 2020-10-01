Тихановская озвучила неожиданное предложение Путину относительно Беларуси

Главная соперница скандального диктатора и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская озвучила предложение привлечь руководителя Кремля Владимира Путина к переговорам по ситуации в Беларуси. По ее словам, на них должен присутствовать и французский лидер Эммануэль Макрон. Политик также обратила внимание на то, что белорусы всегда были готовы к диалогу. Светлана Тихановская добавила, что пока белорусская оппозиция не получала предложений от соседних стран выступить посредниками на переговорах по урегулированию ситуации в Беларуси. Об этом она заявила в интервью французской радиостанции RTL, передает ONLINE.UA.

"Мы всегда говорили, что открыты к диалогу. Мы хотели бы, чтобы соседние страны в первую очередь были посредниками в этих переговорах с властью. Было бы замечательно, если бы президент Макрон мог пригласить, например, Путина принять участие и выступить как посредник, на этих переговорах", — отметила Светлана Тихановская.

По мнению оппозиционера, президент Франции прекрасно осознает, что происходит в Беларуси. Это она увидела на встрече с Эммануэлем Макроном, которая состоялась 29 сентября во Литве.

Нельзя не упомянуть о том, что недавно Светлана Тихановская снова шокировала международное сообщество очередным громким заявлением о главы Кремля Владимире Путине, которого она считает мудрым руководителем, и с которым, по ее мнению, народ Беларуси хочет дружить. Именно после этого заявления она решила обратиться за помощью к президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы тот повлиял на Путина и призвал российского президента выступить посредником в урегулировании политической ситуации в Беларуси, жители которой уже второй месяц добиваются отставки Александра Лукашенко, который недавно объявил себя президентом на тайной инаугурации.

"Макрон — один из самых сильных лидеров в Европе и в мире, поэтому он мог бы быть, по крайней мере, одним из этих посредников. Может быть, он сможет повлиять на Путина, чтобы он участвовал в этом посредничестве", — заявила недавно Тихановская

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Ангела Меркель подтвердила, что готова встретиться с Тихановской, чтобы остановить Лукашенко.