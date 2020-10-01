Еще одна страна внезапно решила уступить Путину, но при одном условии

У российского президента Владимира Путина появился новый союзник на международной арене — Дания внезапно изменила свою позицию относительно скандального газопровода "Северный
"Разрешение выдается в соответствии с разделом 2 исполнительного распоряжения № 1520 от 15 декабря 2017 года о некоторых сооружениях трубопроводов в датских территориальных водах и на датском континентальном шельфе и в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Согласно которому Дания обязана разрешить строительство и эксплуатацию транзитных трубопроводов. Ввод в эксплуатацию может быть осуществлен только в том случае, если хотя бы один из трубопроводов был испытан, верифицирован и при соблюдении соответствующих условий в разрешении на строительство и разрешении на эксплуатацию", — говорится в сообщении датского регулятора.
Как известно, 6 июля 2019 года Дания последней из стран, через чью акваторию должен проходить газопровод, дала разрешение на строительство "Северного потока — 2". На сегодняшний день проект реализован на 93% — его непостроенный участок проходит именно через датскую акваторию.
Активно пытаются заблокировать российский "Северный
Из-за жесткой позиции Америки ассоциация международных страховщиков судовладельцев отказалась предоставлять страховку для судов,задействованных в строительстве трубопровода. При этом в России надеются, что "Северный
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Евросоюз внезапно изменил позицию относительно России — Брюссель отказался решать судьбу "Северного потока 2", возложив ответственность за него на Германию.