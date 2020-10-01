Зеленский неожиданно нашел виновных в ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 Украина обостряется, президент Владимир Зеленский выступил с неожиданным заявлением об ответственности. Он утверждает, что показатели второй волны спровоцировали политические игры на фоне местных выборов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его брифинг в четверг, 1 октября.

По словам государственного лидера, ответственность за эти политические игры несет якобы местные власти.

"Началась предвыборная местная кампания, сейчас мы видим социологию. Какое влияние вся эта политическая эйфория, политический цирк местных властей, им сложно терять свою власть или не терять. Я не понимаю для чего они это делают, кроме своих рейтингов. И поэтому дальше началась эта волна политическая и вот и все, они хотят, чтобы они нравились всем людям, которые живут в том или ином городе", — утверждает Зеленский.

Он напомнил, коронавируса в Украине накануне установил новый антирекорд — более 4000 случаев за сутки 30 сентября.

"Более 4 тысяч — это игрушки, более чем на 1000% увеличилось количество заболевших. При этом мы понимаем, что увеличение идет по всей Европе, но мы же должны понимать, какие шаги. Где-то в Европе стабилизировалась ситуация. Некоторые из местных политиков говорит смотрите , в Европе то же самое. Не то же самое, давайте сравнивать — так, у нас было лучше", — подчеркнул государственный лидер.

Он резюмировал, вакцину Украина получит, как только она появится за рубежом. В Киеве готовятся к подписанию соответствующих контрактов.

Напомним, местные выборы по всей стране пройдут 25 октября.

Как сообщал ONLINE.UA, с 2020 года в календаре Украины появился новый праздник — День территориальной обороны. Его основал украинский президент Владимир Зеленский, который установил отмечать праздник в первое воскресенье октября, когда отмечается и День учителя. Соответствующий приказ Зеленский подписал накануне. В документе говорится, что новый праздник будут отмечать ежегодно.