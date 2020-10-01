Венедиктова пожаловалась в Гаагу на команду Путина из-за ситуации в Крыму

Команда руководительницы Офиса Генерального прокурора Ирины Венедиктовой направила в Международный уголовный суд в Гааге сообщение относительно политики пропаганды и навязывания военной службы среди детей на территории оккупированного Россией полуострова Крым. Стоит обратить внимание на то, что это уже второе за последние 2 года сообщение к МУС по милитаризации населения оккупированного полуострова. Кроме того, МУС напомнили, что с начала оккупации по февраль 2020 РФ провела 11 призывных кампаний, во время которых не менее 25 тыс мужчин были принудительно призваны в ряды ВС РФ. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса генерального прокурора.

"Установлено, что в общеобразовательных школах создаются военизированные классы, при детских садах — кадетские группы, также функционируют летние специализированные палаточные лагеря для обучения разведке-следопытству, реализуются бюджетные программы по патриотическому воспитанию молодежи. Масштабной милитаризацией сознания детей на полуострове занимается общественное движение "Юнармия Крыма", который действует с 2016 года", — отмечают представители команды Венедиктовой.

Нельзя также не обратить внимание на то, что в информационном сообщении в Офис прокурора МУС изложенны факты обучения тактике и стратегии военных действий, строению современного стрелкового оружия, стрельбе, которые проводят в том числе и кадровые офицеры Минобороны РФ.

Кроме того, напомним, что 30 сентября украинский парламент принял заявление о непризнании легитимности так называемых "местных выборов" в оккупированной Республике Крым и в Севастополе. Это решение поддержали 276 народных избранников. Верховная Рада Украины "заявляет протест в связи с очередным незаконным проведением 13 сентября 2020 годп российской оккупационной администрацией так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и г.. Севастополь, в частности "выборов губернатора Севастополя " и "довыборов депутатов "к так называемые "государственный совет Республики Крым" и "Симферопольский местный совет".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинский дипломат Сергей Кислица рассказал, кто на самом деле позволил Путину захватить Крым.