Путин, Трамп и Макрон выступили со срочным заявлением

В четверг, 1 октября, президенты США, Франции и России Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Путин выступили со срочным заявлением. Они обеспокоены ситуацией в Нагорном Карабахе, поэтому согласовали свои позиции в этом вопросе и обратились с совместным заявлением к властям Армении и Азербайджана. Лидеры США, Франции и России единогласно призвали баку и Ереван немедленно прекратить огонь и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", — говорится в совместном заявлении Трампа, Путина и Макрона.

Напомним, конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается несколько десятилетий. Причиной стал Нагорный Карабах, который де-юре находится на азербайджанской территории, а вот фактически — под контролем армянского командования. Война между Арменией и Азербайджаном продолжалась до мая 1994 года, но с тем пор конфликт считался замороженным. Азербайджанские власти считают Карабах оккупированной территорией, а Армению — агрессором.

Как известно, 27 сентября в Нагорном Карабахе, население которого составляет около 140 тысяч человек возобновились ожесточенные бои между Арменией и Азербайджаном. Стороны конфликта ввели военное положение, объявили о мобилизации и сообщают о раненых и жертвах среди мирного населения, а также о сотнях погибших военнослужащих. Военные эксперты оценивают ситуацию в Нагорном Карабахе как крайне опасную. Они опасаются начала новой полномасштабной войны, к которой могут присоединиться Турция, которая стоит на стороне Азербайджана, и Россия, где поддерживают Армению.

Официальная Европа, позицию которой поддерживает Украина, призывает Армению и Азербайджан прекратить кровопролитие и вернуться за стол переговоров, чтобы решить конфликт мирным путем.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин в первый день обострения конфликта в Нагорном Карабахе призвал прекратить военные действия.