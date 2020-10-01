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Зеленский порадовал украинцев хорошими новостями по COVID-19

Политика | Читати новину українською
Зеленский порадовал украинцев хорошими новостями по COVID-19 Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Украинские власти продолжают развивать борьбу против коронавируса COVID-19, утверждает президент Владимир Зеленский. пока в стране исследуется эффективность сразу нескольких различных препаратов для обуздания инфекции. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг президента 1 октября.

По его словам, клинические исследования проводятся в отношении четырех или пяти препаратов.

"Некоторые вещи мы делаем и в Украине — и профилактические лекарства, и новые лекарства, которые будут применяться. Сейчас главный санитарный врач (заявил), у нас 4 или 5 уже на выходе различных видов лекарств, которые проходят клинические испытания и которые будут помогать людям — или профилактически от COVID, или смягчать сам процесс прохождения болезни", — пояснил Зеленский.

Он добавил, украинское правительство пока также "держит руку на пульсе" по разработке в мире вакцины против COVID-19. Киев планирует согласовать контракт на поставку такого препарата сразу, как его запатентуют после завершения всех необходимых испытаний.

Напомним, в Украине коронавирус по итогам суток 30 сентября отметился новым антирекордом. За предыдущий день количество новых случаев превысило 4 тысяч. Общее количество состоянию на 1 октября составляет 213 028 диагнозов.

Карантин по всей Украине продолжается с середины марта, его пролонгировали до конца октября. Даже местные выборы будут проходить в таких сложных условиях.

Как сообщал ONLINE.UA, ситуация с распространением коронавируса COVID-19 Украина обостряется, президент Владимир Зеленский выступил с неожиданным заявлением об ответственности. Он утверждает, что показатели второй волны спровоцировали политические игры на фоне местных выборов.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, політика, коронавірус, эпидемия, вакцина, лекарства, медицина
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Обновлено:17:11, 01.10.2020

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