Зеленский порадовал украинцев хорошими новостями по COVID-19

Украинские власти продолжают развивать борьбу против коронавируса COVID-19 , утверждает президент Владимир Зеленский. пока в стране исследуется эффективность сразу нескольких различных препаратов для обуздания инфекции. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг президента 1 октября.

По его словам, клинические исследования проводятся в отношении четырех или пяти препаратов.

"Некоторые вещи мы делаем и в Украине — и профилактические лекарства, и новые лекарства, которые будут применяться. Сейчас главный санитарный врач (заявил), у нас 4 или 5 уже на выходе различных видов лекарств, которые проходят клинические испытания и которые будут помогать людям — или профилактически от COVID, или смягчать сам процесс прохождения болезни", — пояснил Зеленский.

Он добавил, украинское правительство пока также "держит руку на пульсе" по разработке в мире вакцины против COVID-19 . Киев планирует согласовать контракт на поставку такого препарата сразу, как его запатентуют после завершения всех необходимых испытаний.

Напомним, в Украине коронавирус по итогам суток 30 сентября отметился новым антирекордом. За предыдущий день количество новых случаев превысило 4 тысяч. Общее количество состоянию на 1 октября составляет 213 028 диагнозов.

Карантин по всей Украине продолжается с середины марта, его пролонгировали до конца октября. Даже местные выборы будут проходить в таких сложных условиях.