Меджлис критикует бездействие Зеленского и требует спасти украинцев в Сирии

Украинский политик и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров экстренно обратился к команде президента страны Владимира Зеленского и публично призвал ее помочь вернуть на родину 100 украинских женщин и детей из сирийского лагеря беженцев Эль-Холл. По его словам, сейчас для дальнейших шагов нет политического решения, и никто его не может принять, кроме действующего украинского лидера. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

" Я просто не понимаю отношения Офиса президента Украины, я говорю открыто. Я не хочу говорить банальные вещи о том, что жизнь каждого человека бесценна. Я очень аплодирую, когда мы, как государство, делаем все для того, чтобы спасти 5,7 , 10 человек... Но еще раз хочу сказать, когда люди оказываются в условиях, когда их жизни угрожает опасность, мы должны быть одинаково обязанными и ответственными. Относительно беженцев в Сирии я такой ответственности со стороны Офиса президента абсолютно не вижу", — подчеркнул Рефат Чубаров.

По его словам, Меджлис делал все возможное, чтобы вернуть беженцев из таких территорий, как Сирия, "в режиме кабинетов", чтобы не навредить людям, которые обратились к ним за помощью. Однако в течение последнего года эта работа значительно замедлилась, а затем вообще остановилась, в то время, как Меджлис крымскотатарского народа еженедельно получает два-три обращения о помощи. Политик обратил внимание на то, что по состоянию на май 2019 года был список из 72 человек, из которых 43 — это были несовершеннолетние дети от рождения до 17 лет. Рефат Чубаров отмечает, что сейчас в Эль-Холле находятся более 85 тыс. человек.

"Я хотел бы, чтобы украинская реальная власть, та, которая сегодня правит Украиной, осуществляет на основе Конституции, законов Украины все полномочия, чтобы она и здесь выполняла свои полномочия. Я никак не могу согласиться с тем, что когда мы спасаем граждан, мы должны их делить на сорта", — подчеркнул глава Меджлиса.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда главы ОГП Ирины Венедиктов направила в Международный уголовный суд в Гааге сообщение об ухудшении ситуации в Крыму.