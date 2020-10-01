НБУ сообщил, когда в Украине запустят доступные ипотечные кредиты

В Нацбанке Украины ожидают массового запуска ипотеки в Украине уже в конце 2020 года, но предупреждают, что доступные ипотечные кредиты станут возможными только при ряде условий. Пока в стране не будет наведен порядок на рынке первичной недвижимости, в частности в части прозрачности застройщиков, а также не урегулируют процесс финансирования строек, что снизит риски для кредиторов, снижения ипотечных ставок до 10% не стоит. Об этом говорилось сегодня, 1 октября, во время круглого стола, посвященного перспективам ипотечного кредитования, с представителями НБУ, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"На сегодня очень мало банков работают на этом рынке: лишь 7 учреждений сконцентрировали 97% объемов новой ипотеки. Почти три четверти новых ипотечных кредитов — кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке, с первичным рынком банки работают не так охотно. В то же время значительное количество банков, которые ранее занимались ипотекой, сейчас вообще не выходят на рынок. Все это — из-за высоких рисков", — пояснили в НБУ.

Однако в НБУ утверждают, что при условии усиления прозрачности рынка недвижимости, снижение рисков для кредиторов, а также дальнейшего снижения стоимости ипотеки в Украине станет возможным массовое доступное ипотечное кредитование.

"Единственный эффективный механизм инвестирования должен гарантировать получение инвестором готового жилья или же возврат средств. Учитывая, что застройщики, так же как банки аккумулируют значительные объемы средств населения, к ним должны быть установлены так же жесткие требования, которые бы обеспечили их надежность", — говорится в сообщении НБУ, где отметили, что на начало года средняя ставка по ипотеке в Украине была 19%, сейчас же она составляет около 13%.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский ранее обещал украинцам, что коммерческие и государственные банки в Украине будут давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых.

"Я уверен в том, что нельзя 25% тратить на ипотеку. Любая молодая семья решит, что, слушай, я здесь не могу купить, я тогда поеду в Польшу, какая разница, где снимать (жилье — ред.), но там я получу нормальную зарплату. Пока мы не конкурируем со всеми ведущими европейскими странами, например, Германией, той же Польшей, куда едет в основном наша молодежь. Если у нас будет зарплата даже на 200 евро меньше, чем в Польше, но у нас будут условия, когда человек сможет взять себе квартиру без проблем под максимум 10%. Такую ставили задачу", — подчеркивал Зеленский.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Верховна Рада продлила мораторий на взыскание по валютной ипотеке еще на шесть месяцев на условиях, которые предложил Зеленский.