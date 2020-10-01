В ЕС раскрыли новый план действий насчет Лукашенко и Беларуси

Французский президент Эммануэль Макрона выступил с новой жестким заявлением о ситуации в Беларуси. Государственный лидер считает нужным побудить режим Александра Лукашенко к согласию на посредничество ОБСЕ для решения общественно-политического кризиса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление французского политика в четверг, 1 октября.

Французское правительство планирует добиваться санкций во время саммита Евросоюза, такие меры должны подталкивать режим Лукашенко к "диалогу с оппозицией".

"Мы будем обсуждать ситуацию в Беларуси, я был в последние дни в странах Балтии, встречался с представителями оппозиции. Мы подтвердим непризнание итогов выборов президента Белоруссии. Я поддерживаю введение адресных санкций, чтобы подтолкнуть власть к диалогу при посредничестве с ОБСЕ", — пояснил Макрона.

Он напомнил о переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которых стороны коснулись белорусской тематики. Лидер РФ якобы "разделяет призыв к диалогу и возможности посредничества ОБСЕ".

Напомним, обще европейские санкции остаются состоянию на начало октября все еще несогласованными, поскольку для этого нужен консенсус представителей всех стран. Брюссель считает нужным вводить исключительно персональные санкции против окружения Лукашенко, чтобы не навредить непосредственно людям или экономике страны.

В Беларуси продолжаются акции протеста и репрессии против оппонентов режима. Миллионы активистов высказались против фальсификаций на выборах 9 августа, которые позволили Лукашенко "победить".

Как сообщал ONLINE.UA, лидерка Германии Ангела Меркель официально сообщила, что готова в ближайшем будущем встретиться с главной соперницей Александра Лукашенко и главой белорусской оппозиции Светланой Тихановською. Об этом политики на сообщила во время выступления в Бундестаге. В своем выступлении канцлер ФРГ призналась, что восхищается женщинами, которые участвуют в протестах в Беларуси.