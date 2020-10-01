Apple добавит в свою новую линейку бюджетный iPhone 12

15 сентября состоялась долгожданная презентация Apple 2020 — ее ждали все поклонники продукции технологического гиганта. Компания на этот раз решила порадовать своих преданных поклонников несколькими интересными новыми девайсами, среди которых Apple Watch 6 и новое поколение iPad Air. Самым большим разочарованием презентации стало то, что iPhone 12 так и не показали. Однако спустя 2 недели появилпсь другая приятная новость — стало известно, что в ближайшем будущем корпорация может прислать ритейлерам новую линейку iPhone 12. По предварительным данным, в линейке будет не четыре, а пять смартфонов. Впервые об этом сообщил немецкий ресурс WinFuture, который работает с известным инсайдером Роландом Квандтом. Последний недавно обнародовал самые интересные детали, передает ONLINE.UA.

По словам инсайдера, пятый смартфон будет бюджетным. Его название пока держат в секрете. Эксперту удалось дознать, что новая модель получит большое количество вариантов цвета, а именно:

черный

белый

синий

красный

желтый

коралловый.

Вполне возможно, что речь идет о модели iPhone 12 mini, о которой инсайдеры уже упоминали ранее. Ходят слухи, что iPhone 12 mini получит диагональ 5,4. Этот смартфон может быть оснащен фирменным чипом Apple B14 (упрощенная версия Apple A14) и отличаться пониженной частотой работы ядер.

"Также новинка сможет похвастаться достаточно большими объемами памяти: 64 Гб в базовом варианте и 128 и 256 за доплату. Таким образом, Apple продолжает стратегию предыдущих лет с одной базовой моделью и Pro-версии в более продвинутых комплектациях", — говорится в сообщении.

Нельзя не упомянуть о том, что несколько экспертов уже назвали недостатки будущей линейки iPhone 12 — по их мнению, она действительно довольно слабая. По словам известного аналитика Apple Минг-Чи Куо, емкость аккумуляторов в линейке iPhone 12 будет ниже. Эту информацию подтверждает и корейское сертификационные агентство.

Как сообщал ONLINE.UA, компания Apple безотлагательно обратилась ко всем пользователям своей продукции с важным предупреждением.