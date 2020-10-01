Навальный решился на мощный ответный удар против Путина

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого недавно выписали из берлинской клиники после отравления боевым ядом "Новичок", решил подать в суд на спикера Кремля Дмитрия Пескова. У политика, уверенного в том, что за его отравлением стоит лично президент РФ Владимир Путин, лопнуло терпение из-за постоянных лживых обвинений в свой адрес со стороны команды российского лидера. После того, как Песков обвинил Навального в работе на американское ЦРУ, оппозиционер решил поставить Кремль на место — он намерен через суд доказать абсурдность этих голословных обвинений. О том, что Навальный решился на ответный удар против Путина, сообщается в блоге российского оппозиционера, передает ONLINE.UA.

"Вы знаете, что я крайне редко подаю в суд на пропагандистов, хоть они и врут про меня целыми днями. Просто не хочу тратить время. Однако здесь прямое утверждение от госчиновника. Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на работу со специалистами ЦРУ. Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю", — обратился к Кремлю Навальный.

Напомним, накануне немецкое издание Der Spiegel опубликовало интервью с российским оппозиционером, в котором Навальный заявил, что за его отравлением стоит лично президент Владимир Путин, и у него нет других версий произошедшего. После этого Песков снова начал оправдывать Путина и обвинил Навального в сотрудничестве с ЦРУ.

"Действительно, есть информация, что эти инструкторы трудятся с ним в эти дни. Просачивалась какая-то информация в интернет и в Германии, и у нас. Инструкции, которые получает пациент, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз", — ответил Песков на обвинения Навального в адрес Путина, подчеркнув, что такие слова считает безосновательными, недопустимыми, оскорбительными и неприемлемыми.

Как известно, 20 августа влиятельный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжелом состоянии прямо с борта самолета, на котором он летел из Томска в Москву. После токсического отравления Навальный впал в кому, из которой немецким медикам удалось вывести политика только 14 сентября. 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники, однако врачи предупредили об отдельных последствиях отравления, о которых можно будет судить позже.

Важно добавить, что власти Германии подтвердили, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. Меркель тогда отметила, что не сомневается в том, что Алексея Навального отравили, потому как пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России. У Меркель убеждены, что боевой яд такого типа могли создать только в государственной лаборатории и он мог быть доступен только спецслужбам. Эксперты Бундесвера считают, что Навальный должен был умереть в самолете, но спасло его то, что пилоты экстренно посадили самолет, а в Омске медики дали ему антидот — атропин.

Наличие боевого яда в организме Навального также подтвердили независимые лаборатории Швеции и Франции. Анализы Навального сейчас также проверяют в лабораториях Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В немецком правительстве призвали Кремль в кратчайшие сроки ответить на все вопросы относительно отравления Навального и доказать свою невиновность в покушении на убийство оппозиционера, иначе последуют жесткие санкции.

Москва отрицает свою причастность к покушению на убийство Навального. В Кремле постоянно распространяют новые теории о покушении на оппозиционера. Новые домыслы распространяет и сам Путин, который считает, что Навального отравили не в России, а в Германии.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Меркель лично навещала Навального в берлинской клинике. Эксперты считаеют, что это серьезный сигнал Кремлю, что канцлер ФРГ добьется правды и найдет виновных в этом ужасном преступлении.