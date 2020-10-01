Германия намекнула на единственный путь Лукашенко закончить кризис

Германия выступила за скорейшее введение санкций против представителей режима Александра Лукашенко на уровне Евросоюза. В Берлине объяснили, каким образом необходимо вводить рестрикции. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление государственного секретаря МИД Германии Михаэля Рота.

Федеральный дипломат участвовал в дебатах Бундестага по обсуждению проекту бюджета в четверг, 1 октября. По его словам, на первом этапе санкции не должны прямо касаться Лукашенко.

"Надо ответить на серьезные нарушения прав человека и основных демократических принципов. И поэтому нам нужны быстрые санкции против тех, кто несет ответственность за насилие и притеснения, а если господин Лукашенко не пойдет навстречу, то и против него лично", — пояснил Рот.

Государственный секретарь обратил внимание, санкции не гарантия успеха. Впрочем, они могут стать четким сигналом, который продемонстрирует негативную реакцию других стран.

Рот напомнил, репрессии Минска против мирных белорусов или оппозиционных политиков "абсолютно неприемлемы".

Напомним, миллионы граждан Беларуси вышли на уличные протесты по всей стране после президентских выборов 9 августа, они возмутились многочисленными фальсификациями, которые позволили Александру Лукашенко удержать власть в своих руках.

также 9 августа стало точкой отсчета новой волны полномасштабных репрессий против белорусов и отдельно оппозиционных лидеров, которые, как считают в Лукашенко, руководили беспорядками.

Как сообщал ONLINE.UA, первые предупреждения о санкциях, которые угрожают режиму Александра Лукашенко, стали наконец реальностью. Правительства Великобритании и Канады ввели рестрикции против нескольких представителей действующей белорусской власти. Лондон обнародовал полный список.