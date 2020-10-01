Украина требует объяснений от Беларуси после новой провокации с Россией

1 октября в Министерство иностранных дел Украины срочно вызвали советника-посланника посольства Беларуси — от него требуют объяснить участие в VII Форуме регионов Беларуси и России представителя российской оккупационной администрации Владимира Константинова в формате видеоконференции. Команда украинского дипломата Дмитрия Кулебы отметили, что наша страна считает недопустимыми такие недружественные шаги белорусской стороны, которые ставят под сомнение принадлежность к Украине временно оккупированной Россией АР Крым и города Севастополь. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт украинского ведомства.

В МИД рассказали, что представитель посольства Беларуси в ответ начал утверждать, что официальная позиция Минска по поддержке территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах никоим образом не изменилась. Во время встречи также обсуждались вопросы недружественного инцидента с остановкой и обзором автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на украинском-белорусской границе. Стоит обратить внимание на то, что МИД до сих пор не получило официальных разъяснений Минска по этому инциденту.

"Украинские дипломаты также выразили обеспокоенность в связи с продолжением репрессий против участников мирных протестов в Беларуси. В МИД добавили, что Украина категорически отвергает обвинения белорусской стороны в якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Беларуси. В министерстве добавили, что в отчаянной риторике белорусских чиновников усматривается присущий МИД России эпистолярный жанр", — говорится в сообщении украинского ведомства.

Нельзя также не упомянуть о том, что 1 октября команда белорусского диктатора Александра Лукашенко неожиданно для всех обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и всех гражданам нашей страны. Отмечается, что представитель Посольства Беларуси в Украине начал публично критиковать позицию официального Киева относительно политической ситуации в соседней стране. Представители Лукашенко назвали недружественными высказывания со стороны официальных лиц правительства Украины о ситуации в белорусском государстве, а также пригрозили Украине серьезными последствиями.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Светлана Тихановская озвучила неожиданное предложение Путину относительно Беларуси.