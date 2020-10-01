Боевики ОРДЛО сделали неожиданное заявление о паспортах РФ на Донбассе

Российский глава Владимир Путин уже второй год раздает российские паспорта на Донбассе, продолжая эту незаконную паспортизацию и сейчас, несмотря на пандемию коронавируса. Боевики так называемых "ЛНР" и "ДНР", которых курирует Кремль, делают все возможное, что жители ОРДЛО получили незаконное российское гражданство. 1 октября главарь боевиков так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник сообщил, что уже 150 тысяч жителей ОРЛО получили паспорта РФ. Он утверждает, что число желающих получить российское гражданство только растет. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на подконтрольные боевикам ресурсы.

"Паспорт гражданина Российской Федерации получили более 150 тысяч жителей нашей республики. Количество подаваемых документов для получения как гражданства "ЛНР", так и гражданства РФ, говорит о том, что число желающих не уменьшилось", — говорится в сообщении Пасечника.

Главарь ОРЛО, которого назначил Кремль, отметил, что госслужащие так называемой "ЛНР" делают все возможное для того, чтобы процесс получения паспортов России был "максимально простым, эффективным и доступным". Правда, он уточнил, что российское гражданство могут получить только те, кто получил "паспорт ЛНР".

Как известно, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий подтверждают цифры оккупантов. Официальный Киев признает, что уже более 200 тысяч украинцев из ОРДЛО незаконно получили российское гражданство, но предупреждает, что Путин планирует использовать их для своих корысных целей.

Напомним, Путин упростил получение российского паспорта жителям Донбасса весной 2019 года. Он решил сделать "россиянами" не только жителей ОРДЛО, но и всего Востока Украины. Ни в Украине, ни в мире эти документы не признают. Официальный Киев называет паспорта РФ на Донбассе филькиной грамотой и никчемными бумажками, но призывает не осуждать и вдумчиво оценивать решение украинцев получить эти "документы". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба напоминает, что Россия грубо нарушает международное право, выдавая свои паспорта на Донбассе, но многим местным жителям ОРДЛО приходится их получать под давлением оккупантов, которых курирует Кремль.

Важно знать, что согласно украинскому законодательству гражданин Украины не имеет права иметь два гражданства. Следовательно, если гражданин Украины добровольно приобретает гражданство другого государства, то это является основанием для прекращения гражданства Украины. Однако прекратить гражданство определенного лица может только Президент Украины своим указом. Поэтому автоматически при получении паспорта другого государства паспорт Украины не аннулируется, но риски потерять гражданство Украины есть.

Отметим, российские паспорта, которые страна-агрессор раздает жителям оккупированных территорий Донбасса и Крыма, не содержат сведений о месте проживания и прежних гражданствах. Их не признают в ЕС, где ранее обещали рассмотреть дальнейшие меры в ответ на предоставление Россией гражданства украинцам, проживающим в ОРДЛО и на оккупированном полуострове.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Евросоюзе разработали четкий ответ на незаконную выдачу российских паспортов жителям оккупированного Крыма и Донбасса. Для оформления шенгенской визы для выезда за границу все обладатели этих незаконных "документов" будут обязаны обращаться в консульства стран ЕС в Украине, даже если у них есть российский загранпаспорт.