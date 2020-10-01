Путин начал экстренно перебрасывать колонны военной техники в Армению

Команда главы Кремля Владимира Путина экстренно начала перебрасывать военную технику в Армению. Стоит обратить внимание на то, что недавно в сети появилось видео, где видно колонны из российских грузовиков, которые направляются к армянской границе из Ирана. Нетрудно догадаться, что власти Ирана сразу же начала отрицать такую информацию. Грузовики марки "КамАЗ" прибыли в один из портов Ирана, а уже оттуда по суше были доставлены к границе с Арменией. Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал" со ссылкой на публикации местных жителей в соцсетях, передает ONLINE.UA.

По словам журналистов, назначения военной техники пока неизвестно, ведь кроме вооруженных сил Армении на территории страны расположена 102-я российская военная база в Гюмри.

"База подчинена Группе российских войск в Закавказье Южного военного округа России. Она оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300 и истребителями МиГ-29 , которые в перспективе могут быть заменены на более современные марки "Су". Количество личного состава базы — около 5000 человек, кроме граждан России там также служат и армяне ", — говорится в сообщении.

Сейчас Министерство иностранных дел Ирана опровергает эту информацию — там подчеркнули, что внимательно следят за всеми транспортными перевозками через границу.

Нельзя не обратить внимание на то, что на стороне Азербайджана уже воюют турецкие инструкторы, которые используют турецкое вооружение, включая беспилотные летательные аппараты и боевые самолеты. Ни для кого не секрет, что в долгосрочном конфликте Армения имеет поддержку российского президента Владимира Путина, включая военную. Это означает, что конфликт может выйти за пределы открытого двустороннего противостояния и стать международным.

Что важно понимать, конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается более 30 лет. 27 сентября 2020 на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Минобороны Азербайджана обвинило Армению в начале обстрелов по всей линии фронта. Также там сообщили о сотнях убитых и раненых среди гражданского населения.

Как сообщал ONLINE.UA, армянская сторона на пятый день боев в Нагорном Карабахе раскрыла, за что якобы борется против азербайджанских сил.