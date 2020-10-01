У Путина приняли очередное скандальное решение против Украины

В команде российского президента Владимира Путина выступили с очередной шокирующей инициативой против Украины. На этот раз в Кремле истерически отреагировали на инициативу СНБО ставить на учет в правоохранительных органах всех украинцев, которые пользуются запрещенной российской соцсетью "ВКонтакте", которая распространяет дезинформацию. Скандальная российская дипломатка Мария Захарова, которая является официальным представителем МИД РФ, решила пожаловаться на официальный Киев международным правозащитным организациям. Она призвала дать адекватную оценку "грубым нарушениям прав человека в Украине", от которых она "в шоке". Истерику по этому поводу Захарова устроила на брифинге 1 октября, передает ONLINE.UA.

"Украина просто семимильными шагами идет к строительству полицейского государства, иначе происходящее просто назвать невозможно. Россия призывает международные правозащитные организации и «западных покровителей Киева» отреагировать на заявление СНБО. Мы призываем перестать молчать, дайте адекватную оценку грубым нарушениям прав человека в Украине. Пора", — заявила Захарова.

Это не первый скандальный выпад России против Украины, которая дает жесткий отпор российской инфомрационной войне, которую официальная Москва ведет через российские соцсети. После того, как в мае этого года Зеленский подписал указ о продлении запрета на российские соцсети, в том числе "ВКонтакте" и "Одноклассники", еще на три года, в команде Путина назвали произволом блокировку российских интернет-ресурсов в Украине и обратились за помощью к международному сообществу с призывом заставить официальный Киев "придерживаться" демократических ценностей и принципов.

На этот раз в Кремле возмущены тем, что официальный Киев решительно пошел против работы российской соцсети "ВКонтакте", разработчкии которой нагло обошли блокировку в Украине и заявили, что теперь ВК можно пользоваться "без ограничений". Украинские власти мгновенно отреагировали. Глава СНБО Алексей Данилов обратился к украинцам и напомнил, что "ВКонтакте" запрещена в Украине. Он предупредил, что если украинцы будут нарушать закон и пользоваться запрещенной соцсетью, то все они попадут на учет в полицию.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда российского президента Владимира Путина решила пожаловаться на официальный Киев в ОБСЕ. В Кремле недовольны тем, что команда украинского лидера Владимира Зеленского заняла жесткую позицию и несобирается идти на уступки ни Путину, ни боевикам ОРДЛО, которых он поддерживает — в официальной Москве возмущены, что эту позицию еще и поддерживают Франция и Германия, которые являются участниками нормандского процесса. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич выступил на заседании организации в Вене и призвал "максимально воздействовать на киевское руководство, чтобы побудить к шагам в интересах мира и гражданского согласия, скорейшего выполнения «Комплекса мер» на основе прямого и результативного диалога Киева с Донецком и Луганском".