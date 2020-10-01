Зеленский отреагировал на убийство сотрудницы посольства США в Киеве

30 сентября в столице в Шевченковском районе Киева нашли женщину с травмой головы — бессознательной ее госпитализировали, но женщина впоследствии умерла в больнице. При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя. Уже 1 октября команда украинского лидера Владимира Зеленского выразила сожаление по поводу гибели в Киеве работницы посольства США. В Офисе президента обратили внимание на то, что украинские полицейские занимаются расследованием и рассматривают версию как преднамеренного убийства, так и несчастного случая. Офис пообещал способствовать установлению всех обстоятельств гибели, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"С прискорбием узнали о том, что в больнице скончалась гражданка Соединенных Штатов Америки, сотрудница американского посольства в Киеве. Женщину с травмой головы 30 сентября нашли прохожие под открытым небом возле железной дороги в Шевченковском районе столицы. У нее осталось четверо детей и муж. Выражаем наши искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшей", — говорится в сообщении Офиса президента.

Как уже упоминалось ранее, в результате проведения неотложных первоочередных следственных действий полицейских установили, что к избиению женщины может быть причастен человек, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстриженными). Сейчас продолжаются его поиски. Правоохранители отмечают, что собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 1 октября представители штаба ООС решили рассказать о реальной причине пожаров на Донбассе — они рассказывают, что военные ВСУ и спасатели ДСНС продолжают локализовать пожары, "вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль".