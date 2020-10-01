Я люблю коз. В одном из городов Украины появился странный знак

В городе Казатин Винницкой области появился странный знак с признанием любви к козам. Фото с объемной надписью уже стало мемом в соцсетях — украинцы массово шутят над креативом местных предпринимателей, которые решили обустроить в городе сквер для отдыха и установить там популярное во всех городах Украины место для селфи. Как оказалось, странный знак в городе появился из-за непогоды, которая не позволила завершить установку арт-объекта. Подписчики фейсбук-сообщества "Взгляд Казатин" призвали людей не критиковать инициативу, а взять лопату и помочь завершить установку знака, и тем самым проявить свою любовь к родному городу, передает ONLINE.UA.

На фото, которое привлекло внимание пользователей соцсетей, видна криво установленная надпись с признанием в любви к козам на фоне местного пустыря. Но рядом лежащие мешки действительно свидетельствуют о том, что установка арт-объекта не завершена.

"Территория очищается и готовится (помните там джунгли из кустов и сорняков были), не спешите критиковать, дождитесь завершения. Возможно с надписи поэтому и начали, чтобы вы не только обратили внимание и следили за процессом, а лучше взяли лопату, ведро и пришли помочь, показав свою любовь к Казатину на деле", — прокомментировали в сообществе критику и шутки со стороны украинцев.

Отмечается, что новый знак в Казатине появится на перекрестке улиц Независимости и Академика Павлова. Там планируют сквер и зону отдыха для местных жителей.

"Действительно, помешал ливень закончить, то что делать абы как, или продолжить в нормальных условиях? Но и любит наш народ поговорить, даже не выяснив что и к чему, хотя все это для вас! И для критиков, и юмористов в том числе", — ответил на шутки одни из местных жителей.

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