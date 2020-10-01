Назван эффективный способ предотвратить старение мозга

Начинать утро с кофе — не только хорошая, но и невероятно полезная привычка. Как оказалось, бодрящий напиток полезен для мозга и предотвращения старческого слабоумия даже у тех людей, которые склонны к когнитивным нарушениям на генетическом уровне. К такому выводу пришли ученые из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Еurekaler.

Чтобы доказать, что кофе потенциально способно уменьшить риски раннего старения мозга, эксперты провели масштабное исследование. Они привлекли к нему почти 400 человек, половина из которых была здоровыми людьми, а часть участников эксперимента страдала болезнью Паркинсона. Среди них были люди с мутацией в гене LRRK2, которая несет высокий риск когнитивных нарушений, но не гарантирует развитие болезни Паркинсона.

Ученые измерили у добровольцев количество кофеина в крови, а также других химических веществ, которые вырабатываются при метаболизме кофеина в организме. Как оказалось, среди людей, имеющих мутацию гена LRRK2 и болезнь Паркинсона, концентрация кофеина в крови была на 76% ниже, чем у здоровых участников исследования. Люди, страдающие болезнью Паркинсона, потребляли на 41% меньше кофеина.

По словам автора исследования Грейс Кротти, это не доказывает, что потребление кофеина напрямую снижает риск болезни Паркинсона, но показывает наличие связи между употреблением кофе и рисками развития старческого слабоумия. Ученые намерены продолжить исследовательскую работу в этом направлении.

"Эти результаты являются многообещающими и стимулируют будущие исследования по изучению кофеина и методов лечения, связанных с кофеином, чтобы уменьшить вероятность развития болезни Паркинсона у людей с этим геном. Мы еще не знаем, могут ли люди, предрасположенные к болезни Паркинсона, избегать употребления кофе, или некоторые носители мутации пьют много кофе и получают пользу от его нейропротекторного действия", — отметили исследвоатели.

Важно добавить, что согласно научным исследованиям, употребление нескольких чашек кофе в день снижает риск смерти от любых причин. Ранее ученые подтверждали, что у любителей кофе меньше вероятность развития сердечных заболеваний, диабета второго типа, заболеваний печени, депрессии, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, а также рака простаты, эндометрия, печени и кожи.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что деменцию и когнитивные расстройства можно предотвратить простейшим способом — чтением и письмом. Они предотвращают развитие старческого слабоумия, так как тренируют мозг и повышают его устойчивость к умственной дегенерации.