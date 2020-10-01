ЕС ввел новые санкции против РФ. Под удар попал крымский мост

Совет Евросоюза принял новое чрезвычайное решение против агрессивных выходок России. В четверг, 1 октября, европейские власти расширила санкционный удар против Кремля — на этот раз из-за строительства так называемого крымского моста. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный документ, который обнародовало ведомство.

По данным официального журнала ЕС, речь идет о двух личные имени и четыре компании.

"23 декабря 2019 президент России Владимир Путин объявил об открытии железнодорожного моста через Керченский пролив, завершило реализацию проекту по соединению железнодорожных систем России и Крымского полуострова, который был нелегально оккупирован... В связи с этим Совет ЕС считает необходимо внести четыре компании и двух человек в список санкций лиц и институтов, за их роль в разработке, строительстве или использования железнодорожной инфраструктуры между Россией и Крымом", — объявили в Совете ЕС.

В то же время официальный Брюссель напомнил, европейские партнеры Украины никогда не признают преступного вторжения в Крым со стороны российских властей. Проект крымского моста направлен на дальнейшее искусственное отделение региона от украинской территории и сочетание с российской инфраструктурой.

Напомним, Крым остается под оккупационным контролем с февраля-марта 2014 года. За эту выходку ЕС, США и другие страны ввели строгие санкции против РФ — персональные и секторальные.

Как сообщал ONLINE.UA, 1 октября в Министерство иностранных дел Украины срочно вызвали советника-посланника посольства Беларуси — от него требуют объяснить участие в VII Форуме регионов Беларуси и России представителя российской оккупационной администрации Крыма Владимира Константинова в формате видеоконференции.