Актор Майкл Дуглас поділився враженнями від візиту до Києва
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Актор Майкл Дуглас поділився враженнями від візиту до Києва

Майкл Дуглас
Джерело:  online.ua

Зірка Голлівуду, актор Майкл Дуглас поділився враженнями від власного візиту до Києва разом із сином Діланом. 

Головні тези:

  • Київ зачарував актора Майкла Дугласа своєю культурою, архітектурою та енергетикою.
  • Актор наголосив на важливості підтримки демократії та свободи, підкреслюючи трагічну історію та мужність українського народу.
  • Майкл Дуглас захоплюється гімном та борщем України, а також висловлює побажання завершення війни в країні.
  • Актор подякував українському президенту, першій леді та іншим діячам за гостинність та запрошення на конференцію.
  • Зірка Голлівуду дбає про увесь Західну світ, слідкуючи за подіями в Україні та підкреслюючи об'єднаність українського народу.

Яке враження на Дугласа справив Київ

Як ви знаєте, Україна перебуває під жахливою, жахливою війною з Росією, тож зараз трохи складно діставатися Києва, її столиці. Вам треба проїхати 11 годин потягом від польського кордону до Києва. Те, куди ми приїхали, виявилося чарівним містом, справді чарівним містом, я не такого очікував, — зізнається зірковий актор.

За його словами, він готувався побачити щось схоже на Східну Німеччину до падіння Берлінської стіни, однак опинився у фантастичному мегаполісі з окремими елементами радянської архітектури та набаго давнішими пам’ятками.

Неймовірна культура, прекрасні ресторани та вражаюча енергетика. Враховуючи обставини, є невелика кількість руйнувань, правда, ми бачили дитячу лікарню, найбільшу в усій Україні, яка повністю зруйнована, і чітко зрозуміло, що то було не помилково. Деякі будівлі досі стоять, але знадобиться багато роботи. Що ми з Діланом там пізнали, так це людей, неймовірний дух. Коли ти думаєш, що відбувалося з Україною, починаючи від режиму Сталіна і Другої світової війни, а згодом вона виявилася змушена битися та боронити свої понад 30 років демократії, це неймовірне місце та велике нагадування всім нам про важливість свободи, демократії і того, як треба працювати заради них, — наголошує голлівудський актор.

Він також висловив особисту вдячність першій леді Олені Зеленській за запрошення на конференцію, керівнику ОП Андрієві Єрмаку — "за всю його гостинність і допомогу" та, окремо, президентові Володимиру Зеленському.

Спасибі вам. Ви — правильна людина в правильному часу, і я бажаю вам усілякої підтримки. Враховуючи наближення виборів у нас в країні, хай це буде нам великим нагадуванням про крихкість демократії і те, як за неї треба боротися всіма способами. Всім миру! — наголосив Дуглас.

Що відомо про візит Майкла Дугласа до Києва

Відомий голлівудський актор Майкл Дуглас під час виступу на платформі «Україна відкрита для світу» розповів, що захоплюється сміливістю українського народу. Зірці кіно також подобається гімн нашої країни та борщ.

Голлівудський актор зізнався, що слідкує за нашою країною вже три роки. І не лише він, а й весь Захід.

Майклу Дугласу дуже подобається гімн України. Проте найбільше його зачепила об’єднаність народу.

Дуглас вважає, що в Україні є багато талантів, проте вони не можуть розкритись через мову. У кінці свого виступу він відверто розповів про своє бажання.

Моє бажання — щоб ця війна закінчилась. Я захоплююся вами, вашою мужністю і сильною країною, — сказав Майкл Дуглас.

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