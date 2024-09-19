Зірка Голлівуду, актор Майкл Дуглас поділився враженнями від власного візиту до Києва разом із сином Діланом.
Головні тези:
- Київ зачарував актора Майкла Дугласа своєю культурою, архітектурою та енергетикою.
- Актор наголосив на важливості підтримки демократії та свободи, підкреслюючи трагічну історію та мужність українського народу.
- Майкл Дуглас захоплюється гімном та борщем України, а також висловлює побажання завершення війни в країні.
- Актор подякував українському президенту, першій леді та іншим діячам за гостинність та запрошення на конференцію.
- Зірка Голлівуду дбає про увесь Західну світ, слідкуючи за подіями в Україні та підкреслюючи об'єднаність українського народу.
Яке враження на Дугласа справив Київ
За його словами, він готувався побачити щось схоже на Східну Німеччину до падіння Берлінської стіни, однак опинився у фантастичному мегаполісі з окремими елементами радянської архітектури та набаго давнішими пам’ятками.
Він також висловив особисту вдячність першій леді Олені Зеленській за запрошення на конференцію, керівнику ОП Андрієві Єрмаку — "за всю його гостинність і допомогу" та, окремо, президентові Володимиру Зеленському.
Що відомо про візит Майкла Дугласа до Києва
Відомий голлівудський актор Майкл Дуглас під час виступу на платформі «Україна відкрита для світу» розповів, що захоплюється сміливістю українського народу. Зірці кіно також подобається гімн нашої країни та борщ.
Голлівудський актор зізнався, що слідкує за нашою країною вже три роки. І не лише він, а й весь Захід.
Майклу Дугласу дуже подобається гімн України. Проте найбільше його зачепила об’єднаність народу.
Дуглас вважає, що в Україні є багато талантів, проте вони не можуть розкритись через мову. У кінці свого виступу він відверто розповів про своє бажання.
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