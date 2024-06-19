Американська компанія Northrop планує виготовляти боєприпаси в Україні

Американська компанія Northrop Grumman має намір виготовляти боєприпаси середнього калібру в Україні в межах проєкту, який фінансуватиметься в "українських доларах". Про це заявив представник компанії.
Головні тези:
- Партнерство американської компанії Northrop Grumman з Україною в галузі виробництва боєприпасів середнього калібру
- Угода про спільне виробництво є першою публічно визнаною угодою між американською компанією та урядом України у галузі оборонної промисловості
- Плани Northrop Grumman розширити виробництво на танкові боєприпаси калібру 155 мм та інші боєприпаси, що може сприяти інноваційним процесам в Україні
- Державний департамент США інвестує 2 мільярди доларів у оборонно-промислову базу України, що може відкрити нові можливості для американсько-українського спільного виробництва
- Україна отримує нові зразки озброєння, зокрема танк-ППО 'Франкенштейн' та гібриди танків Leopard і ППО Skyranger від німецьких виробників
Northrop планує виготовляти боєприпаси в Україні
Попри те, що кілька європейських оборонних компаній зобов'язалися долучатися до масштабних виробничих програм в Україні, угода про спільне виробництво з Northrop є першою публічно визнаною угодою між американською компанією та урядом України щодо виробничого проєкту в нашій державі, зазначають у виданні.
Зазначається, що ці плани були підтверджені під час зустрічі Бартелла із головним заступником помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Брауном. Водночас Бартелл не деталізував план спільного виробництва, а компанія Northrop не надала коментарів для журналістів видання.
Під час виступу Браун зауважив на новій програмі Державного департаменту США щодо оборонних підприємств в Україні, яка інвестує 2 мільярди доларів в оборонно-промислову базу України і може відкрити двері для американсько-українського спільного виробництва.
Також він заявив, що уряд США відкритий до нестандартних підходів до задоволення потреб України.
Зброя для України
Раніше ЗМІ повідомили, що ЗСУ отримають німецький танк-ППО "Франкенштейн", який складається з модулю зенітної системи Skyranger 30 та платформи від танку Leopard 1.
Також повідомлялось, що німецький оборонний концерн Rheinmetall має намір виготовляти в Україні гібриди танків Leopard і ППО Skyranger. Прототип уже представили в Парижі на збройовій виставці Eurosatory 2024 року.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-