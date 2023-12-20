Американські аналітики фіксують просування армії РФ на кількох напрямках

Протягом 19 грудня російським загарбникам вдалося незначно просунутися біля Куп’янська, Бахмута, Авдіївки, а також Новомихайлівки на Донеччині та Новопрокопівки у Запорізькій області.

Що відбувається на фронті 19-20 грудня — дані ISW

Згідно з даними американського Інституту вивчення війни, армія РФ незначно просунулася на північний схід від Куп’янська.

Окрім того, нещодавно геолокаційні кадри підтверджують просування ворога на північ від Синьківки (на північний схід від Куп’янська)

Також противник рухається вперед на північ від Бахмута: на північний захід від Білогорівки Донецької області, за 15 км на північний схід від міста.

Окупанти підтвердили просування поблизу Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що приблизно 15 грудня російські війська досягли незначного успіху на північ від Первомайського (приблизно 10 км на південний захід від Авдіївки). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 19 грудня, показують, що російські війська також незначно просунулися в районі кар’єру на південний захід від Авдіївки. Поширити

Окрім того, стало відомо про просування ворога на південний захід від міста Донецьк. Армія РФ змогла досягти незначного успіху вздовж вулиці Центральної на східній околиці Новомихайлівки.

Фото: understandingwar.org

Як змінюється російська лінія фронту

Згідно з даними американських аналітиків, російська лінія фронту станом на 20 грудня змістилася далі на схід від Новопрокопівки (безпосередньо на південь від Роботиного).

Цілком можливо, це просування ну було безпосереднім наслідком російської контратаки та навряд чи було зроблене за останні 24 години.

Іноземні експерти припускають, що бійці ЗСУ просто відійшли на більш придатні для оборони позиції ближче до Роботиного.