Американські аналітики фіксують просування армії РФ на кількох напрямках

Протягом 19 грудня російським загарбникам вдалося незначно просунутися біля Куп’янська, Бахмута, Авдіївки, а також Новомихайлівки на Донеччині та Новопрокопівки у Запорізькій області.
Що відбувається на фронті 19-20 грудня — дані ISW
Згідно з даними американського Інституту вивчення війни, армія РФ незначно просунулася на північний схід від Куп’янська.
Окрім того, нещодавно геолокаційні кадри підтверджують просування ворога на північ від Синьківки (на північний схід від Куп’янська)
Також противник рухається вперед на північ від Бахмута: на північний захід від Білогорівки Донецької області, за 15 км на північний схід від міста.
Окрім того, стало відомо про просування ворога на південний захід від міста Донецьк. Армія РФ змогла досягти незначного успіху вздовж вулиці Центральної на східній околиці Новомихайлівки.
Як змінюється російська лінія фронту
Згідно з даними американських аналітиків, російська лінія фронту станом на 20 грудня змістилася далі на схід від Новопрокопівки (безпосередньо на південь від Роботиного).
Цілком можливо, це просування ну було безпосереднім наслідком російської контратаки та навряд чи було зроблене за останні 24 години.
Іноземні експерти припускають, що бійці ЗСУ просто відійшли на більш придатні для оборони позиції ближче до Роботиного.
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