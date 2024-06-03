На переконання американського аналітика Раджана Менона, Україні наразі вкрай не вигідно розпочинати переговори із країною-агресоркою Росією.
Головні тези:
- Одним із можливих сценаріїв завершення війни в Україні є повернення більшої частини окупованих територій за рахунок мобілізації та підтримки західних союзників.
- Росія може втратити частину окупованих територій та погодитися на переговори, що відкриє шлях для України стати членом ЄС та НАТО.
- Останній сценарій передбачає замороження конфлікту з вимогою нейтралітету від Росії, та розвиток власних переговорних позицій України.
Чому зараз не час для переговорів між Україною та Росією
На його думку, заклики до переговорів між Україною та Росією мають вагомий недолік.
Зокрема, прихильники досягнення угоди між Києвом та злочинним режимом диктатора Володимира Путіна заявляють про проблеми українських військових, однак не згадують про проблеми окупаційної армії РФ і значно більші втрати загарбників у розв’язаній війні.
Він підкреслив, що будь-які ймовірні переговори зі злочинним кремлівським режимом диктатора Путіна необхідно вести з позиції сили.
Аналітик звернув увагу на те, що наразі Україна тільки но почала отримувати західну зброю.
За якими сценаріями може завершитись війна в Україні
Аналітик зазначає, що отримавши достатньо західної зброї і поповнивши сили власних підрозділів на передовій за рахунок мобілізації Україна може повернути більше окупованих Росією територій.
Це, на думку Менона, може змусити кремлівського диктатора Путіна нарешті зрозуміти, що його окупаційна армія не досягне нових успіхів у війні.
У такому разі в України буде значно більше аргументів під час переговорів.
Експерт припускає, що війна може закінчитися принаймні одним із трьох таких способів:
Окупаційна армія РФ захоплює ще більше українських територій у той час, коли західні партнери піддаються втомі від війни. Це дозволить Путіну нав’язати Києву власні умови, зберегти за собою контроль над захопленими територіями, а решту України повернути під власний вплив.
Росія втрачає частину окупованих територій. Путін визнає неспроможність його армії досягти додаткових успіхів і погоджується на переговори. Україна з рештою стає членом ЄС та НАТО, однак з відмовою щодо розміщення натівських військових баз та іноземного військового контингенту на власній території.
Війна заходить у глухий кут, з якого не може вийти ні одна зі сторін. При цьому Кремль домагається визнання Україною нейтралітету. Київ використовує свою переговорну силу, щоб наполягати на збройному нейтралітеті, який дасть йому свободу навчати свої збройні сили в західних країнах, оснащувати свою армію західним озброєнням і, таким чином, залишатися поза сферою впливу Росії.
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