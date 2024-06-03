Чому зараз не час для переговорів між Україною та Росією

Прихильники угоди з Путіним, схоже, впевнені, що зможуть передбачити розв'язку війни: перемогу Росії (скажімо, контроль над Донбасом, Херсоном і Запоріжжям) та підпорядкування України. Однак таким упевненим твердженням бракує доказової бази. Ніхто не може бути впевненим, чим закінчиться ця війна, і прогнозистам слід бути скромнішими з огляду на те, що майже всі пророцтва дотепер виявилися хибними, - зазначає Менон у власному матеріалі для видання. Поширити

На його думку, заклики до переговорів між Україною та Росією мають вагомий недолік.

Зокрема, прихильники досягнення угоди між Києвом та злочинним режимом диктатора Володимира Путіна заявляють про проблеми українських військових, однак не згадують про проблеми окупаційної армії РФ і значно більші втрати загарбників у розв’язаній війні.

Чи випливає з цього, що в України немає серйозних проблем і вона обов'язково переможе? Ні і ні. Однак це означає, що впевнені, лінійні прогнози про те, що Росія перетворилася на потужну силу і що через це Україні незабаром слід просити миру, сумнівні, - підкреслює Менон. Поширити

Він підкреслив, що будь-які ймовірні переговори зі злочинним кремлівським режимом диктатора Путіна необхідно вести з позиції сили.

Аналітик звернув увагу на те, що наразі Україна тільки но почала отримувати західну зброю.

Серйозним недоліком аргументації прихильників переговорів є пропоновані терміни. Багато прихильників мирних переговорів хочуть, щоб вони почалися якнайшвидше... Але Сполучені Штати та їхні європейські союзники щойно почали постачати Україні озброєння на десятки мільярдів доларів і не закінчать до початку осені. Було б нерозумно поспішати з переговорами, не побачивши, яке значення матиме введення додаткового озброєння, чи зможуть російські збройні сили підтримувати нинішній темп, коли Україна матиме більше вогневої потужності, - наголошує Менон у матеріалі. Поширити

За якими сценаріями може завершитись війна в Україні

Аналітик зазначає, що отримавши достатньо західної зброї і поповнивши сили власних підрозділів на передовій за рахунок мобілізації Україна може повернути більше окупованих Росією територій.

Це, на думку Менона, може змусити кремлівського диктатора Путіна нарешті зрозуміти, що його окупаційна армія не досягне нових успіхів у війні.

У такому разі в України буде значно більше аргументів під час переговорів.

Експерт припускає, що війна може закінчитися принаймні одним із трьох таких способів:

Окупаційна армія РФ захоплює ще більше українських територій у той час, коли західні партнери піддаються втомі від війни. Це дозволить Путіну нав’язати Києву власні умови, зберегти за собою контроль над захопленими територіями, а решту України повернути під власний вплив.

Росія втрачає частину окупованих територій. Путін визнає неспроможність його армії досягти додаткових успіхів і погоджується на переговори. Україна з рештою стає членом ЄС та НАТО, однак з відмовою щодо розміщення натівських військових баз та іноземного військового контингенту на власній території.

Війна заходить у глухий кут, з якого не може вийти ні одна зі сторін. При цьому Кремль домагається визнання Україною нейтралітету. Київ використовує свою переговорну силу, щоб наполягати на збройному нейтралітеті, який дасть йому свободу навчати свої збройні сили в західних країнах, оснащувати свою армію західним озброєнням і, таким чином, залишатися поза сферою впливу Росії.